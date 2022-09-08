В Пермском крае начались выборы 104 новых депутатов

Выборы будут проходить три дня Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Пермском крае в предстоящие три дня, 9—11 сентября, будут выбраны 104 новых депутата местного уровня. Об открытии участков объявил крайизбирком на своем сайте.

«Все три дня на территории региона будут работать 230 участковых избирательных комиссий, в которых каждый день можно проголосовать с 08:00 до 20:00. Избирательный процесс обеспечивают порядка 2000 членов комиссий», — говорится в сообщении.

На участках будут работать 588 наблюдателей от кандидатов, политических партий и Общественной палаты Пермского края. Все УИК оснащены системами видеонаблюдения. Они работают 24 часа, фиксируя все сейфы с сейф-пакетами.

В Пермском районе на 53 участках установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней. «Членам избирательных комиссий рекомендовано обеспечить на избирательных участках соблюдение требований санитарной безопасности в части применения защитных экранов, масок и средств дезинфекции», — подчеркивает крайизбирком.

Крайизбирком принял решение, что выборы в регионе будут длиться три дня. Основные кампании проходят в Лысьве, Губахе, Кудымкаре и Пермском районе. Довыборы — в Березниках, Добрянке, Кизеле, Косе, Красновишерске, Краснокамске, Чернушке и Чусовом.