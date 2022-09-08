08 сентября 2022

Квартиру на окраине Тюмени продают дороже, чем жилье в центре Москвы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кетово. Курган , таунхаус, кетово, недвижимость, кетовский район, квартиры
За квартиру в Тюмени продавец хочет получить свыше 120 миллионов рублей Фото:

Трехкомнатную квартиру на окраине Тюмени выставили на продажу за 122 миллиона рублей. Соответствующее объявление было размещено на площадке Avito. Четырехкомнатная квартира в центре Москвы обойдется будущим жильцам дешевле.

«3-комнатная квартира, 85 квадратных метров, пятый этаж. Стоимость 122 миллиона рублей», — указано в объявлении о продаже квартиры на окраине Тюмени. При этом четырехкомнатная квартира в Москве площадью 208 квадратных метров продается почти за 120 миллионов 994 тысячи рублей.

Тюменская квартира расположена на улице Василия Подшибякина. До центра города примерно 10 километров на автомобиле. В объявлении также сказано, что будущим жильцам останется кухонный гарнитур и некоторая мебель, какая именно неизвестно. За дополнительную плату желающие могут приобрести парковочное место.

Московская квартира находится на улице Тверской, что является центром столицы. В объявлении указано, что высота потолков три метра. В квартире имеется гардеробная, два балкона, две спальни, несколько ванных комнат.

Ранее URA.RU писало о том, что однокомнатную квартиру в Тюмени продают дороже, чем трехкомнатную в Москве. Также по цене тюменских квартир можно купить элитный коттедж в Подмосковье.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

Трехкомнатную квартиру на окраине Тюмени выставили на продажу за 122 миллиона рублей. Соответствующее объявление было размещено на площадке Avito. Четырехкомнатная квартира в центре Москвы обойдется будущим жильцам дешевле. «3-комнатная квартира, 85 квадратных метров, пятый этаж. Стоимость 122 миллиона рублей», — указано в объявлении о продаже квартиры на окраине Тюмени. При этом четырехкомнатная квартира в Москве площадью 208 квадратных метров продается почти за 120 миллионов 994 тысячи рублей. Тюменская квартира расположена на улице Василия Подшибякина. До центра города примерно 10 километров на автомобиле. В объявлении также сказано, что будущим жильцам останется кухонный гарнитур и некоторая мебель, какая именно неизвестно. За дополнительную плату желающие могут приобрести парковочное место. Московская квартира находится на улице Тверской, что является центром столицы. В объявлении указано, что высота потолков три метра. В квартире имеется гардеробная, два балкона, две спальни, несколько ванных комнат. Ранее URA.RU писало о том, что однокомнатную квартиру в Тюмени продают дороже, чем трехкомнатную в Москве. Также по цене тюменских квартир можно купить элитный коттедж в Подмосковье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...