Квартиру на окраине Тюмени продают дороже, чем жилье в центре Москвы. Фото

09 сентября 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

За квартиру в Тюмени продавец хочет получить свыше 120 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Трехкомнатную квартиру на окраине Тюмени выставили на продажу за 122 миллиона рублей. Соответствующее объявление было размещено на площадке Avito. Четырехкомнатная квартира в центре Москвы обойдется будущим жильцам дешевле. «3-комнатная квартира, 85 квадратных метров, пятый этаж. Стоимость 122 миллиона рублей», — указано в объявлении о продаже квартиры на окраине Тюмени. При этом четырехкомнатная квартира в Москве площадью 208 квадратных метров продается почти за 120 миллионов 994 тысячи рублей. Тюменская квартира расположена на улице Василия Подшибякина. До центра города примерно 10 километров на автомобиле. В объявлении также сказано, что будущим жильцам останется кухонный гарнитур и некоторая мебель, какая именно неизвестно. За дополнительную плату желающие могут приобрести парковочное место. Московская квартира находится на улице Тверской, что является центром столицы. В объявлении указано, что высота потолков три метра. В квартире имеется гардеробная, два балкона, две спальни, несколько ванных комнат. Ранее URA.RU писало о том, что однокомнатную квартиру в Тюмени продают дороже, чем трехкомнатную в Москве. Также по цене тюменских квартир можно купить элитный коттедж в Подмосковье.

Трехкомнатную квартиру на окраине Тюмени выставили на продажу за 122 миллиона рублей. Соответствующее объявление было размещено на площадке Avito. Четырехкомнатная квартира в центре Москвы обойдется будущим жильцам дешевле. «3-комнатная квартира, 85 квадратных метров, пятый этаж. Стоимость 122 миллиона рублей», — указано в объявлении о продаже квартиры на окраине Тюмени. При этом четырехкомнатная квартира в Москве площадью 208 квадратных метров продается почти за 120 миллионов 994 тысячи рублей. Тюменская квартира расположена на улице Василия Подшибякина. До центра города примерно 10 километров на автомобиле. В объявлении также сказано, что будущим жильцам останется кухонный гарнитур и некоторая мебель, какая именно неизвестно. За дополнительную плату желающие могут приобрести парковочное место. Московская квартира находится на улице Тверской, что является центром столицы. В объявлении указано, что высота потолков три метра. В квартире имеется гардеробная, два балкона, две спальни, несколько ванных комнат. Ранее URA.RU писало о том, что однокомнатную квартиру в Тюмени продают дороже, чем трехкомнатную в Москве. Также по цене тюменских квартир можно купить элитный коттедж в Подмосковье.