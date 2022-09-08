Трехкомнатную квартиру на окраине Тюмени выставили на продажу за 122 миллиона рублей. Соответствующее объявление было размещено на площадке Avito. Четырехкомнатная квартира в центре Москвы обойдется будущим жильцам дешевле.
«3-комнатная квартира, 85 квадратных метров, пятый этаж. Стоимость 122 миллиона рублей», — указано в объявлении о продаже квартиры на окраине Тюмени. При этом четырехкомнатная квартира в Москве площадью 208 квадратных метров продается почти за 120 миллионов 994 тысячи рублей.
Тюменская квартира расположена на улице Василия Подшибякина. До центра города примерно 10 километров на автомобиле. В объявлении также сказано, что будущим жильцам останется кухонный гарнитур и некоторая мебель, какая именно неизвестно. За дополнительную плату желающие могут приобрести парковочное место.
Московская квартира находится на улице Тверской, что является центром столицы. В объявлении указано, что высота потолков три метра. В квартире имеется гардеробная, два балкона, две спальни, несколько ванных комнат.
Ранее URA.RU писало о том, что однокомнатную квартиру в Тюмени продают дороже, чем трехкомнатную в Москве. Также по цене тюменских квартир можно купить элитный коттедж в Подмосковье.
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