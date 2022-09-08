Курганские приставы не смогли найти экс-пиарщика Шумкова, чтобы взыскать долг

Курганские приставы списали долг экс-пиарщику губернатора Вадима Шумкова

Александр Тетерин больше не должен 377 тысяч рублей по кредитным платежам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские приставы прекратили работу по взысканию 377 тысяч рублей с бывшего пресс-секретаря губернатора Курганской области Александра Тетерина. За восемь лет приставам не удалось найти имущество, деньги и ценности у должника. Информация об этом указана в банке данных исполнительных производств УФССП по Курганской области.

«Исполнительное производство в отношении Тетерина А.С. возбуждено 27.01.2014 года на основании судебного решения. Прекращено исполнительное производство 31.08.2022 года по ст. 46 ч. 1 п. 3. (невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей). Предмет исполнения — задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки), общая сумма задолженности: 377223.18 рублей», — указано в банке данных исполнительных производств.

В пресс-службе УФССП по Курганской области URA.RU подтвердили, что на исполнении находится исполнительное производство в отношении данного гражданина. Подробности по делу в службе не сообщили, ссылаясь на ст. 50 №229-ФЗ. Однако отметили, что постановление о прекращении исполнительного производства может быть отменено старшим судебным приставом (или его помощником) по его инициативе или по заявлению взыскателя. Получить комментарий у Александра Тетерина на момент написания материала URA.RU не удалось: он не ответил на звонок.

Тетерин работал в пресс-службе правительства Курганской области с начала 2021 года. Официально он возглавил департамент информационной и внутренней политики Курганской области в феврале 2022 года, но уже в мае покинул пост. Сейчас курганский городской суд рассматривает дело Тетерина по обвинению в мошенничестве.

Ранее URA.RU писало, что курганские приставы оставили без денег отца ребенка с ДЦП. У мужчины списали 100% дохода, включая пенсию по инвалидности на ребенка.