В школе тюменской «девочки в хиджабе» не сняли запрет на религиозную атрибутику

09 сентября 2022 в 18:50 Размер текста - 17 +

В скандальной школе не пошли навстречу желанию семьи ученицы демонстрировать свою религиозную принадлежность Фото: Анна Майорова © URA.RU Управляющий совет средней школы N 88 Тюмени, где произошел скандал с девочкой, надевшей хиджаб, оставил в силе запрет на ношение учениками религиозной атрибутики. Об этом, со ссылкой на председателя Совета, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Управляющий совет средней школы N 88 Тюмени решил не вносить в правила внутреннего распорядка никаких изменений, касающихся формы одежды учащихся. Об этом сообщила председатель совета Елена Корчемкина», — такое сообщение опубликовал инфоцентр правительства региона в своем telegram-канале. По словам управляющей, решение было принято единогласно. По мнению членов Совета, требования к одежде и внешнему виду учеников должны быть едиными, и не зависеть от их национальности и вероисповедания. Ранее URA.RU писало, что директор не хотела пускать на занятия ученицу школы №88, так как на девочке был надет хиджаб. Конфликт засняли на видео, происшествие вызвало большой резонанс по всей России. Позднее власти провели встречу с отцом ребенка. А замгубернатора Алексей Райдер отметил, что разрешать или запрещать религиозную атрибутику в школах необходимо коллективным решением управляющих советов и родительского сообщества.

Управляющий совет средней школы N 88 Тюмени, где произошел скандал с девочкой, надевшей хиджаб, оставил в силе запрет на ношение учениками религиозной атрибутики. Об этом, со ссылкой на председателя Совета, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Управляющий совет средней школы N 88 Тюмени решил не вносить в правила внутреннего распорядка никаких изменений, касающихся формы одежды учащихся. Об этом сообщила председатель совета Елена Корчемкина», — такое сообщение опубликовал инфоцентр правительства региона в своем telegram-канале. По словам управляющей, решение было принято единогласно. По мнению членов Совета, требования к одежде и внешнему виду учеников должны быть едиными, и не зависеть от их национальности и вероисповедания. Ранее URA.RU писало, что директор не хотела пускать на занятия ученицу школы №88, так как на девочке был надет хиджаб. Конфликт засняли на видео, происшествие вызвало большой резонанс по всей России. Позднее власти провели встречу с отцом ребенка. А замгубернатора Алексей Райдер отметил, что разрешать или запрещать религиозную атрибутику в школах необходимо коллективным решением управляющих советов и родительского сообщества.