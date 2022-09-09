Видимости на дорогах в Курганской области ухудшилась из-за тумана

Жителей Курганской области предупредили об ухудшении видимости на дорогах из-за тумана

Сильный туман появляется на дорогах в утреннее и вечернее время Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники полиции информируют автомобилистов о тумане, который образовался на дорога в Курганской области. Резкое понижение температуры воздуха стало одни из главных условий для его появления.

«В связи с сильным туманом в утренние и вечерние часы автоинспекторы рекомендуют водителям ограничить выезды, а по возможности не использовать личный транспорт, как в городе, так и за пределами областного центра. Туман создает опасные дорожные условия и сильно уменьшает зону видимости, способствует обману зрения и затрудняет ориентирование», — написано на сайте УМВД России по Курганской области.

Полицейские советуют автовладельцам, которые выехали на трассу, уменьшить скорость движения. Использование противотуманных фар совместно с ближним светом является обязательным условием. Следует помнить об увеличении дистанции до впереди идущего транспорта. При тумане не рекомендуется совершать обгоны, ориентироваться стоит по тротуару, обочине и линиям разметки.

Пешеходам следует быть предельно внимательными. Не использовать во время перехода поезжай части наушники, не разговаривать по телефону и снять капюшон (при его наличии). Также необходимо разместить светоотражающие элементы на одежде, рюкзаках и сумках.