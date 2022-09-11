На Тюменскую область надвигаются заморозки, грозящие гибелью растений

На Тюменскую область надвигаются заморозки до -5 градусов

Температура воздуха в Тюменской области опустится до -5 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С 14 по 15 сентября в Тюменской области ожидается понижение температуры воздуха до -5 градусов. Об этом URA.RU сообщили в администрации областного центра.

«На юге Тюменской области в период с 14 по 15 сентября 2022 года сохранятся опасные явления: заморозки. Температура от 0 до -5 градусов», — рассказали в мэрии. По информации администрации, заморозки грозят гибелью посевов и сельскохозяйственных культур.

При этом, по данным Росгидрометеоцентра, 12 сентября дневная температура воздуха в Тюмени составит 12 градусов. Ночью прогнозируется понижение до 4 градусов.