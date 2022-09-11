Компания из ЯНАО не платила зарплату сотням работников

Ямальская компания задолжала работникам крупную сумму денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ямальская компания «Уренгойнефтегазгеология» задолжала сотням работников Красноярского края более 14 миллионов рублей. Об этом сообщается в telegram-канале прокуратуры ЯНАО.

«Решением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа ОАО „Уренгойнефтегазгеология“ признано несостоятельным, в отношении него открыто конкурсное производство. Ввиду несостоятельности в организации сохраняется задолженность по заработной плате перед 214 работниками в размере свыше 14 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

Также там сказано, что прокуратура Таймырского района Красноярского края устанавливает круг работников ОАО «Уренгойнефтегазгеология», перед которыми имеются невыплаченные долги по заработной плате. На данный момент прокуратурой изыскана возможность погашения всем работникам невыплаченного долга по оплате труда.

Ранее сообщалось, обанкротившаяся строительная фирма «Ямал Альянс» в Ноябрьске выплатила задолженность работникам на сумму более 3,64 миллиона рублей. Как сообщают представители прокуратуры ЯНАО на официальном сайте ведомства, долг по зарплате перед работниками был погашен только после вмешательства надзорных органов.