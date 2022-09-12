В Кургане закроют для транспорта оживленный перекресток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 24 автобуса поменяют свои маршруты из-за закрытия перекрестка улиц Максима Горького и Савельева. Движение здесь ограничат из-за ремонта сетей. Информация опубликована на официальном сайте администрации города.

«На улице Максима Горького продолжаются ремонтные работы. Из-за этого с 13 по 24 сентября перекресток улиц Максима Горького-Савельева будет закрыт для движения. Общественный транспорт временно изменит движение», — указано в сообщении в курганской администрации. Свои маршруты поменяют 24 городских автобуса.

В мэрии подчеркнули, что закрытие данного участка — вынужденная мера. Это нужно, чтобы провести качественный ремонт изношенных теплосетей. «Проведенные работы обеспечат надежное водоотведение и водоснабжение большого количества жилых многоквартирных домов, повысят безопасность эксплуатации сетей», — добавили в администрации города.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане закрывали перекресток улиц Максима Горького и Ленина. Из-за масштабной замены сетей в городе запретили движение на перекрестке улиц Коли Мяготина и Пролетарской.