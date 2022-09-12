В Кургане десятки автобусов изменят маршруты из-за закрытия перекрестка. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Улица Максима Горького. Курган , дорожные знаки, стоп, кирпич
В Кургане закроют для транспорта оживленный перекресток Фото:

В Кургане 24 автобуса поменяют свои маршруты из-за закрытия перекрестка улиц Максима Горького и Савельева. Движение здесь ограничат из-за ремонта сетей. Информация опубликована на официальном сайте администрации города.

«На улице Максима Горького продолжаются ремонтные работы. Из-за этого с 13 по 24 сентября перекресток улиц Максима Горького-Савельева будет закрыт для движения. Общественный транспорт временно изменит движение», — указано в сообщении в курганской администрации. Свои маршруты поменяют 24 городских автобуса.

В мэрии подчеркнули, что закрытие данного участка — вынужденная мера. Это нужно, чтобы провести качественный ремонт изношенных теплосетей. «Проведенные работы обеспечат надежное водоотведение и водоснабжение большого количества жилых многоквартирных домов, повысят безопасность эксплуатации сетей», — добавили в администрации города.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане закрывали перекресток улиц Максима Горького и Ленина. Из-за масштабной замены сетей в городе запретили движение на перекрестке улиц Коли Мяготина и Пролетарской.

Объезд перекрестка Максима Горького-Савельева

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

В Кургане 24 автобуса поменяют свои маршруты из-за закрытия перекрестка улиц Максима Горького и Савельева. Движение здесь ограничат из-за ремонта сетей. Информация опубликована на официальном сайте администрации города. «На улице Максима Горького продолжаются ремонтные работы. Из-за этого с 13 по 24 сентября перекресток улиц Максима Горького-Савельева будет закрыт для движения. Общественный транспорт временно изменит движение», — указано в сообщении в курганской администрации. Свои маршруты поменяют 24 городских автобуса. В мэрии подчеркнули, что закрытие данного участка — вынужденная мера. Это нужно, чтобы провести качественный ремонт изношенных теплосетей. «Проведенные работы обеспечат надежное водоотведение и водоснабжение большого количества жилых многоквартирных домов, повысят безопасность эксплуатации сетей», — добавили в администрации города. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане закрывали перекресток улиц Максима Горького и Ленина. Из-за масштабной замены сетей в городе запретили движение на перекрестке улиц Коли Мяготина и Пролетарской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...