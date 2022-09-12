Общественница подняла вопрос ухода за деревьями в центре Кургана

Общественница считает: деревья погибли из-за того, что никто не следил за их состоянием Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Кургана и общественница Оксана Ковалева возмутились тому, что в центре города на улице Гоголя спилили взрослые ели. Пост о том, что деревья «довели» до гибели она разместила у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Поскольку лично я не дендролог, мне пришлось консультироваться с несколькими специалистами из разных городов. И вот резюме: конечно, бесконечное навешивание гирлянд на живые ели косвенно, но постоянно вредило деревьям. Возможно, от ожогов деревья можно было своевременно полечить и они жили бы дальше. Также к косвенным причинам относится и попадание в почву реагентов от посыпки тротуаров в зимне-весенний период. Но вот основная причина — это отсутствие запаса влаги в почве! Взрослые ели не выдержали жары лета 2022 года без полива», — рассказала общественница на своей странице «ВКонтакте».

Активистка и эксперт региональной группы агентства стратегических инициатив считает, что в городе необходимо ставить вопрос полива даже взрослых деревьев в период жары. Проблема, по ее мнению, в том, что в Кургане нет специалистов-дендрологов, которые регулярно бы следили за состоянием деревьев и своевременно принимали меры. Рассмотрят ли инициативу в мэрии — этот вопрос URA.RU направило пресс-службе администрации. Как только ответ будет получен, информация на сайте обновится.

Ранее URA.RU сообщало, что в городском саду Кургана засыхают молодые деревья. По ее мнению Оксаны Ковалевой проблема может быть в качестве саженцев и ухода за ними, а также неправильной посадке.

Так деревья выглядели в 2018 году Оксана Ковалева, «ВКонтакте»

Состояние деревьев в 2022 году Оксана Ковалева, «ВКонтакте»

Так место выглядит сейчас Оксана Ковалева, «ВКонтакте»