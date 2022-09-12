12 сентября 2022

В Кургане на детской площадке нашли труп человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Парки Екатеринбурга. Екатеринбург, детская площадка, деревянная горка
На месте происшествия работают полицейские Фото:

В курганском дворе по улице Свердлова на территории детской площадки было обнаружено тело человек без признаков жизни. Информация появилась в паблике «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте».

«Во дворе Свердлова, 5 обнаружен труп на детской площадке», — гласит надпись к опубликованному посту о происшествии. Также в посте имеется снимок, на котором во дворе на детской площадке работают сотрудники патрульно-постовой службы и медработники скоро помощи.

Редакция URA.RU обратилась в региональный СУ СК за комментарием. В управлении пообещали дать ответ позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что курганского туриста нашли мертвым на курорте. Тело курганца нашли в гостинице после ссоры с женой.

В Кургане на улице Свердлова, 5 нашли труп человека

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В курганском дворе по улице Свердлова на территории детской площадки было обнаружено тело человек без признаков жизни. Информация появилась в паблике «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте». «Во дворе Свердлова, 5 обнаружен труп на детской площадке», — гласит надпись к опубликованному посту о происшествии. Также в посте имеется снимок, на котором во дворе на детской площадке работают сотрудники патрульно-постовой службы и медработники скоро помощи. Редакция URA.RU обратилась в региональный СУ СК за комментарием. В управлении пообещали дать ответ позднее. Ранее URA.RU сообщало, что курганского туриста нашли мертвым на курорте. Тело курганца нашли в гостинице после ссоры с женой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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