В Кургане на детской площадке нашли труп человека

В курганском дворе по улице Свердлова на территории детской площадки было обнаружено тело человек без признаков жизни. Информация появилась в паблике «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте».
«Во дворе Свердлова, 5 обнаружен труп на детской площадке», — гласит надпись к опубликованному посту о происшествии. Также в посте имеется снимок, на котором во дворе на детской площадке работают сотрудники патрульно-постовой службы и медработники скоро помощи.
Редакция URA.RU обратилась в региональный СУ СК за комментарием. В управлении пообещали дать ответ позднее.
В Кургане на улице Свердлова, 5 нашли труп человека
фото: VK Типичный Курган
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»
В курганском дворе по улице Свердлова на территории детской площадки было обнаружено тело человек без признаков жизни. Информация появилась в паблике «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте». «Во дворе Свердлова, 5 обнаружен труп на детской площадке», — гласит надпись к опубликованному посту о происшествии. Также в посте имеется снимок, на котором во дворе на детской площадке работают сотрудники патрульно-постовой службы и медработники скоро помощи. Редакция URA.RU обратилась в региональный СУ СК за комментарием. В управлении пообещали дать ответ позднее. Ранее URA.RU сообщало, что курганского туриста нашли мертвым на курорте. Тело курганца нашли в гостинице после ссоры с женой.