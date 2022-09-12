В Кургане на детской площадке нашли труп человека

На месте происшествия работают полицейские Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В курганском дворе по улице Свердлова на территории детской площадки было обнаружено тело человек без признаков жизни. Информация появилась в паблике «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте».

«Во дворе Свердлова, 5 обнаружен труп на детской площадке», — гласит надпись к опубликованному посту о происшествии. Также в посте имеется снимок, на котором во дворе на детской площадке работают сотрудники патрульно-постовой службы и медработники скоро помощи.

Редакция URA.RU обратилась в региональный СУ СК за комментарием. В управлении пообещали дать ответ позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что курганского туриста нашли мертвым на курорте. Тело курганца нашли в гостинице после ссоры с женой.