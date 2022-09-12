Курганские студенты создали карбоновую ферму из тыкв

В КГУ собирают экспериментальный урожай тыкв Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ботаническом саду Курганского государственного университета собрали первый урожай экспериментальных тыкв. Студенты исследовали особенности роста растений и поглощения ими углекислого газа, работу продолжат в лабораториях кафедры географии фундаментальной экологии и природопользования, сообщили в пресс-службе КГУ.

«Студенты 3 и 4 курсов института естественных наук создали своего рода мини карбоновый полигон или ферму (это территория, на которой организован мониторинг выбросов и поглощения климатически активных или парниковых газов). Выбор тыквы определялся тем, что она характеризуется достаточно большой площадью листа, следовательно, интенсивно поглощает углекислый газ и может включать его в вещества собственного организма. Это позволяет снижать концентрацию углекислого газа в окружающей среде, тем самым способствовать решению проблемы потепления климата и его последствий», — пояснила заведующая кафедрой географии, фундаментальной экологии и природопользования, профессор Наталья Несговорова.

Студенты вырастили тыквы двух сортов: тыква «серая» и тыква «орешек». В течение всего вегетационного периода исследовали особенности морфологии тыкв, интенсивность фотосинтеза, биомассы. Самая большая тыква — «серая» — выросла массой 15 кг. Студенты продолжат исследования в лабораториях кафедры по подтемам: «Морфометрические показатели роста и развития сортов тыквы обыкновенной (Cucúrbita pépo L.)», «Динамика поглощения и выделения углерода тыквой обыкновенной (Cucúrbita pépo L.)», которые включаются в часть общей темы «ВКР (выпускная квалификационная работа) как стартап», «Оценка карбонового потенциала при выращивании культурных растений».

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Студенты КГУ вырастили карбоновую мини ферму из тыкв фото: пресс-служба КГУ

Урожай экспериментальных тыкв в ботаническом саду — более 158 кг фото: пресс-служба КГУ