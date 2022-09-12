12 сентября 2022

Курганские студенты создали карбоновую ферму из тыкв

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Торжественная линейка студентов КГУ в ЦПКиО. Курган, кгу, студенты кгу
В КГУ собирают экспериментальный урожай тыкв Фото:

В ботаническом саду Курганского государственного университета собрали первый урожай экспериментальных тыкв. Студенты исследовали особенности роста растений и поглощения ими углекислого газа, работу продолжат в лабораториях кафедры географии фундаментальной экологии и природопользования, сообщили в пресс-службе КГУ.

«Студенты 3 и 4 курсов института естественных наук создали своего рода мини карбоновый полигон или ферму (это территория, на которой организован мониторинг выбросов и поглощения климатически активных или парниковых газов). Выбор тыквы определялся тем, что она характеризуется достаточно большой площадью листа, следовательно, интенсивно поглощает углекислый газ и может включать его в вещества собственного организма. Это позволяет снижать концентрацию углекислого газа в окружающей среде, тем самым способствовать решению проблемы потепления климата и его последствий», — пояснила заведующая кафедрой географии, фундаментальной экологии и природопользования, профессор Наталья Несговорова.

Студенты вырастили тыквы двух сортов: тыква «серая» и тыква «орешек». В течение всего вегетационного периода исследовали особенности морфологии тыкв, интенсивность фотосинтеза, биомассы. Самая большая тыква — «серая» — выросла массой 15 кг. Студенты продолжат исследования в лабораториях кафедры по подтемам: «Морфометрические показатели роста и развития сортов тыквы обыкновенной (Cucúrbita pépo L.)», «Динамика поглощения и выделения углерода тыквой обыкновенной (Cucúrbita pépo L.)», которые включаются в часть общей темы «ВКР (выпускная квалификационная работа) как стартап», «Оценка карбонового потенциала при выращивании культурных растений».

Создание доступной системы высшего профессионального образования — одна из целей правительства России. Сбалансированная система «воспитания» новых исследователей и разработчиков и повышение квалификации управленцев в сфере науки и высшего образования являются залогом стабильного будущего страны. Для этого в России создаются научные центры и лаборатории, оказывается поддержка ученым, ежегодно увеличивается число бюджетных мест в вузах.

Студенты КГУ вырастили карбоновую мини ферму из тыкв
Урожай экспериментальных тыкв в ботаническом саду — более 158 кг
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В ботаническом саду Курганского государственного университета собрали первый урожай экспериментальных тыкв. Студенты исследовали особенности роста растений и поглощения ими углекислого газа, работу продолжат в лабораториях кафедры географии фундаментальной экологии и природопользования, сообщили в пресс-службе КГУ. «Студенты 3 и 4 курсов института естественных наук создали своего рода мини карбоновый полигон или ферму (это территория, на которой организован мониторинг выбросов и поглощения климатически активных или парниковых газов). Выбор тыквы определялся тем, что она характеризуется достаточно большой площадью листа, следовательно, интенсивно поглощает углекислый газ и может включать его в вещества собственного организма. Это позволяет снижать концентрацию углекислого газа в окружающей среде, тем самым способствовать решению проблемы потепления климата и его последствий», — пояснила заведующая кафедрой географии, фундаментальной экологии и природопользования, профессор Наталья Несговорова. Студенты вырастили тыквы двух сортов: тыква «серая» и тыква «орешек». В течение всего вегетационного периода исследовали особенности морфологии тыкв, интенсивность фотосинтеза, биомассы. Самая большая тыква — «серая» — выросла массой 15 кг. Студенты продолжат исследования в лабораториях кафедры по подтемам: «Морфометрические показатели роста и развития сортов тыквы обыкновенной (Cucúrbita pépo L.)», «Динамика поглощения и выделения углерода тыквой обыкновенной (Cucúrbita pépo L.)», которые включаются в часть общей темы «ВКР (выпускная квалификационная работа) как стартап», «Оценка карбонового потенциала при выращивании культурных растений». Создание доступной системы высшего профессионального образования — одна из целей правительства России. Сбалансированная система «воспитания» новых исследователей и разработчиков и повышение квалификации управленцев в сфере науки и высшего образования являются залогом стабильного будущего страны. Для этого в России создаются научные центры и лаборатории, оказывается поддержка ученым, ежегодно увеличивается число бюджетных мест в вузах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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