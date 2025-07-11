Мигрантов без знания русского языка начнут завозить в РФ

Власти РФ планируют ослабить требования к знанию русского языка для иностранных мигрантов, прибывающих по квоте, чтобы протестировать пилотные проекты по привлечению дополнительной рабочей силы в отдельных регионах. Такое нововведение предложили в правительстве России
«Это позволит решить проблему дефицита кадров — на нехватку работников, особенно на предприятиях промышленности, компании жалуются с конца 2022 года», — цитирует «Коммерсант» представителей правительства. По их словам, первыми регионами для реализации нового механизма станут Московская область и Забайкальский край.
В последние годы российские компании все чаще обращаются к кадровым агентствам с просьбой привезти в страну работников из Индии, Пакистана и Северной Кореи. Однако требование о сдаче экзамена по русскому языку становится серьезным препятствием для трудоустройства граждан из этих стран, даже если речь идет о работе на закрытых промышленных предприятиях. В результате, как следует из статистики МВД, приток работников из дальнего зарубежья в Россию снижается: если в 2016–2019 годах ежегодно приезжали около 120–130 тысяч человек, то в последующие годы этот показатель сократился до 114 тысяч.
Ранее Московская область уже участвовала в экспериментальном проекте по привлечению трудовых мигрантов из стран с визовым режимом, таких как Китай и Вьетнам, где рассматривалась возможность найма работников без знания русского языка. Для реализации этой инициативы регион усилил контроль за мигрантами, внедрил сбор биометрических данных и оборудовал специальные места проживания. Также в России был внесен законопроект, освобождающий иностранных граждан по квоте от обязательного экзамена по русскому языку, истории и основам законодательства.
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