Курганцы заступаются за детей, просящих мелочь на улице

14 сентября 2022 в 07:19 Размер текста - 17 +

Курганцы говорят, что лучше, если дети будут просить мелочь, чем воровать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана заступились за детей, которые просили мелочь у прохожих в горсаду. Курганцы обсуждают ситуацию в паблике «ЧП Курган» соцсети «ВКонтакте». «Родители, займитесь воспитанием своих детей! Ходят по горсаду и попрошайничают мелочь», — пишут в посте. С этим согласился один из курганцев. «Попрошайничать — это дно!» — комментирует Дмитрий. Остальные курганцы начали заступаться за детей. «Такое было, есть и будет! Зажмотил дать мелочь — иди дальше мимо, а не строчи пост о воспитании», — отвечает Олеся Гаева. По мнению комментаторов, будет лучше, если они попросят мелочь у прохожих, а не украдут. «Все пытаются детей воспитывать. Себя воспитайте от злости и нелестных комментариев, детей просто любить нужно. Ничего страшного в этом не вижу. Хуже, если они воровать пойдут или из дома что-то продавать», — пишет Юлия Шаруева. Ранее курганцы жаловались на поведение подростков на детской площадке. Жительница Кургана рассказала, что компания подростков каждый день распивает алкогольные напитки, курит и портит детские площадки.

Жители Кургана заступились за детей, которые просили мелочь у прохожих в горсаду. Курганцы обсуждают ситуацию в паблике «ЧП Курган» соцсети «ВКонтакте». «Родители, займитесь воспитанием своих детей! Ходят по горсаду и попрошайничают мелочь», — пишут в посте. С этим согласился один из курганцев. «Попрошайничать — это дно!» — комментирует Дмитрий. Остальные курганцы начали заступаться за детей. «Такое было, есть и будет! Зажмотил дать мелочь — иди дальше мимо, а не строчи пост о воспитании», — отвечает Олеся Гаева. По мнению комментаторов, будет лучше, если они попросят мелочь у прохожих, а не украдут. «Все пытаются детей воспитывать. Себя воспитайте от злости и нелестных комментариев, детей просто любить нужно. Ничего страшного в этом не вижу. Хуже, если они воровать пойдут или из дома что-то продавать», — пишет Юлия Шаруева. Ранее курганцы жаловались на поведение подростков на детской площадке. Жительница Кургана рассказала, что компания подростков каждый день распивает алкогольные напитки, курит и портит детские площадки.