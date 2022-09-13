Курганцы заступаются за детей, просящих мелочь на улице

Жители Кургана заступились за детей, которые просили мелочь у прохожих в горсаду. Курганцы обсуждают ситуацию в паблике «ЧП Курган» соцсети «ВКонтакте».
«Родители, займитесь воспитанием своих детей! Ходят по горсаду и попрошайничают мелочь», — пишут в посте. С этим согласился один из курганцев. «Попрошайничать — это дно!» — комментирует Дмитрий.
Остальные курганцы начали заступаться за детей. «Такое было, есть и будет! Зажмотил дать мелочь — иди дальше мимо, а не строчи пост о воспитании», — отвечает Олеся Гаева. По мнению комментаторов, будет лучше, если они попросят мелочь у прохожих, а не украдут. «Все пытаются детей воспитывать. Себя воспитайте от злости и нелестных комментариев, детей просто любить нужно. Ничего страшного в этом не вижу. Хуже, если они воровать пойдут или из дома что-то продавать», — пишет Юлия Шаруева.
Ранее курганцы жаловались на поведение подростков на детской площадке. Жительница Кургана рассказала, что компания подростков каждый день распивает алкогольные напитки, курит и портит детские площадки.
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