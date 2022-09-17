В Новом Уренгое два человека пострадали в массовой драке

На месте ЧП работали сотрудники полиции (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) два человека пострадали в конфликте в одном из дворов. По словам очевидцев, произошла массовая драка. Информация об этом размещена в группе «ГОРОРО|Новый Уренгой» в соцсети «ВКонтакте».

«На Ленинградском началось все из-за того, что кто-то кому-то поцарапал машину. Потом стала толпа избивать одного. У человека эпилепсия. Его еле спасли, потом эти после снова начали его бить. Женщину, которая сняла это на телефон — избили, отобрали у нее телефон и разбили. У другой пытались забрать тоже, благо, она ответить за себя смогла», — написала Виктория Лазарева. Также опубликовано видео, на котором видно, что на месте находятся полицейские и медики.

«У меня под окнами, оказывается, такое творилось», — поделилась в комментариях Наталья Макеева. «Город опасный становится. Люди нервные, надо стороной обходить», — написала Марина Владимировна.

В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудник ЧОО «Восток» набросился с кулаками на мужчину. Инцидент произошел в торговом центре «Солнечный».