В магазинах Тюмени появились отечественные аналоги Sprite и Coca-cola. Фото

18 сентября 2022 в 07:05 Размер текста - 17 +

Вместо Coca-cola в магазинах Тюмени появилась газировка «Добрый Cola» Фото: Денис Моргунов © URA.RU В продуктовых магазинах Тюмени начали продавать отечественные газировки «Добрый», которые заменяют ушедшие Sprite и Coca-cola из-за санкций. Об этом рассказала читательница URA.RU. «Зашла вчера в „Красное&Белое“ и на прилавке увидела, что появилась та самая газировка „Добрый Cola“, которая скоро будет продаваться в общепитах на замену ушедшей Coca-Cola. „Кола“ по вкусу как оригинал, не отличить, стоит 44 рубля. Бутылка „Спрайта“ (аналога от того же „Добрый“) обошлась почти в два раза дороже — 83 рубля. В целом осталась довольна добрым импортозамещением», — поделилась читательница URA.RU. Ранее URA.RU писало, что многие зарубежные компании стали уходить из РФ после санкций на фоне спецоперации на Украине. Так, компания Coca-cola в марте объявила о приостановке работы в России. Агентство также сообщало, что тюменские бизнесмены начали заказывать продукцию компании Coca-Cola в Казахстане. Фото: читательница URA.RU Фото: читательница URA.RU

В продуктовых магазинах Тюмени начали продавать отечественные газировки «Добрый», которые заменяют ушедшие Sprite и Coca-cola из-за санкций. Об этом рассказала читательница URA.RU. «Зашла вчера в „Красное&Белое“ и на прилавке увидела, что появилась та самая газировка „Добрый Cola“, которая скоро будет продаваться в общепитах на замену ушедшей Coca-Cola. „Кола“ по вкусу как оригинал, не отличить, стоит 44 рубля. Бутылка „Спрайта“ (аналога от того же „Добрый“) обошлась почти в два раза дороже — 83 рубля. В целом осталась довольна добрым импортозамещением», — поделилась читательница URA.RU. Ранее URA.RU писало, что многие зарубежные компании стали уходить из РФ после санкций на фоне спецоперации на Украине. Так, компания Coca-cola в марте объявила о приостановке работы в России. Агентство также сообщало, что тюменские бизнесмены начали заказывать продукцию компании Coca-Cola в Казахстане.