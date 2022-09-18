18 сентября 2022
17 сентября 2022
16 сентября 2022

Курганец поссорился с другом на шашлыках и убил его шампуром

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Курган , шашлык, день города курган
Курганца приговорили к 10 годам тюрьмы за смертельный удар шампуром Фото:

Жителя города Кургана признали виновным в убийстве друга, к которому он приехал на шашлыки в конце мая 2022 года. Пьяная ссора обернулась смертельным ударом шампуром в сердце, сообщает областная прокуратура.

«Звериноголовский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя г. Кургана. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — рассказали в пресс-службе прокуратуры. 29 мая курганец в нетрезвом состоянии воткнул в друга шампур.

Пострадавший вскоре скончался. «Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от повреждения внутренних органов, осложнившегося острой кровопотерей», — привели подробности в надзорном ведомстве.

Молодого человека признали виновным и приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

Ранее URA.RU сообщало о то, что в Звериноголовском районе раскрыли убийство времен СССР. Дело об убийстве изнасилованной в 1986 году женщины передали в областной суд.

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Жителя города Кургана признали виновным в убийстве друга, к которому он приехал на шашлыки в конце мая 2022 года. Пьяная ссора обернулась смертельным ударом шампуром в сердце, сообщает областная прокуратура. «Звериноголовский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя г. Кургана. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — рассказали в пресс-службе прокуратуры. 29 мая курганец в нетрезвом состоянии воткнул в друга шампур. Пострадавший вскоре скончался. «Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от повреждения внутренних органов, осложнившегося острой кровопотерей», — привели подробности в надзорном ведомстве. Молодого человека признали виновным и приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В настоящее время приговор в законную силу не вступил. Ранее URA.RU сообщало о то, что в Звериноголовском районе раскрыли убийство времен СССР. Дело об убийстве изнасилованной в 1986 году женщины передали в областной суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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