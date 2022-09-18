18 сентября 2022

Губернатор Моор попробовал себя в роли пожарного. Фото

Губернатор Тюменской области Александр Моор выполнил учебные задания для пожарных
© Служба новостей «URA.RU»
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Моор выполнил учебные задания для пожарных Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор попробовал себя в роли сотрудника МЧС, выполнив учебные задания для пожарных. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Предложили испытать все „прелести“ профессии на себе, насколько не просто в полном обмундировании забраться по лестнице или искать пострадавшего в условиях нулевой видимости. Попробовал. Круто! Уважаю пожарных! Настоящее мужское дело», — поделился впечатлениями Моор.

Кроме того, губернатор с главой регионального управления МЧС Артуром Хачатряном обсудили будущее противопожарной службы в Тюменской области. «Три современные пожарно-спасательные части построим в Тюмени. Областная столица растет, возводятся новые дома, микрорайоны, и важно, чтобы жители чувствовали себя защищенными. Пожарно-спасательные части расположатся в жилых районах города», — пообещал глава области.

Ранее URA.RU писало, что в 2021 году в пожарах погибли 113 тюменцев. Еще 133 жителя области получили травмы.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор попробовал себя в роли сотрудника МЧС, выполнив учебные задания для пожарных. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Предложили испытать все „прелести“ профессии на себе, насколько не просто в полном обмундировании забраться по лестнице или искать пострадавшего в условиях нулевой видимости. Попробовал. Круто! Уважаю пожарных! Настоящее мужское дело», — поделился впечатлениями Моор. Кроме того, губернатор с главой регионального управления МЧС Артуром Хачатряном обсудили будущее противопожарной службы в Тюменской области. «Три современные пожарно-спасательные части построим в Тюмени. Областная столица растет, возводятся новые дома, микрорайоны, и важно, чтобы жители чувствовали себя защищенными. Пожарно-спасательные части расположатся в жилых районах города», — пообещал глава области. Ранее URA.RU писало, что в 2021 году в пожарах погибли 113 тюменцев. Еще 133 жителя области получили травмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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