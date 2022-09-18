Губернатор Тюменской области Александр Моор выполнил учебные задания для пожарных

Моор выполнил учебные задания для пожарных Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор попробовал себя в роли сотрудника МЧС, выполнив учебные задания для пожарных. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Предложили испытать все „прелести“ профессии на себе, насколько не просто в полном обмундировании забраться по лестнице или искать пострадавшего в условиях нулевой видимости. Попробовал. Круто! Уважаю пожарных! Настоящее мужское дело», — поделился впечатлениями Моор.

Кроме того, губернатор с главой регионального управления МЧС Артуром Хачатряном обсудили будущее противопожарной службы в Тюменской области. «Три современные пожарно-спасательные части построим в Тюмени. Областная столица растет, возводятся новые дома, микрорайоны, и важно, чтобы жители чувствовали себя защищенными. Пожарно-спасательные части расположатся в жилых районах города», — пообещал глава области.

Ранее URA.RU писало, что в 2021 году в пожарах погибли 113 тюменцев. Еще 133 жителя области получили травмы.

Фото: telegram-канал Александра Моора

Фото: telegram-канал Александра Моора