20 сентября 2022
19 сентября 2022

Главе управделами правительства ЯНАО готовят замену

© Служба новостей «URA.RU»
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Итоговая пресс-конференция в департаменте образования. Курган , депутат, чиновник, руки, шариковая ручка
Чиновник может лишиться должности Фото:

На место главы управделами правительства Сергея Дузинкевича нашли двух подходящих кандидатов. Источник URA.RU сообщает, что руководителя ведомства хотят отправить в отставку.

«Говорят, что Дузинкевича планируют отправить в отставку, предварительно дав время на то, чтобы закончить дела. Уже сейчас на его должность нашли двух подходящих, молодых и энергичных управленцев», — рассказывает собеседник.

В ведомство был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на момент публикации получен не был.

В апреле этого года власти продлили контракт с Дузинкевичем несмотря на конфликты с уборщицами в его ведомстве. А позже источники агентства сообщали, что глава управделами рассматривается в качестве кандидата на должность ушедшего в отставку бизнес-омбудсмена.

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На место главы управделами правительства Сергея Дузинкевича нашли двух подходящих кандидатов. Источник URA.RU сообщает, что руководителя ведомства хотят отправить в отставку. «Говорят, что Дузинкевича планируют отправить в отставку, предварительно дав время на то, чтобы закончить дела. Уже сейчас на его должность нашли двух подходящих, молодых и энергичных управленцев», — рассказывает собеседник. В ведомство был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на момент публикации получен не был. В апреле этого года власти продлили контракт с Дузинкевичем несмотря на конфликты с уборщицами в его ведомстве. А позже источники агентства сообщали, что глава управделами рассматривается в качестве кандидата на должность ушедшего в отставку бизнес-омбудсмена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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