Главе управделами правительства ЯНАО готовят замену

Чиновник может лишиться должности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На место главы управделами правительства Сергея Дузинкевича нашли двух подходящих кандидатов. Источник URA.RU сообщает, что руководителя ведомства хотят отправить в отставку.

«Говорят, что Дузинкевича планируют отправить в отставку, предварительно дав время на то, чтобы закончить дела. Уже сейчас на его должность нашли двух подходящих, молодых и энергичных управленцев», — рассказывает собеседник.

В ведомство был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на момент публикации получен не был.

В апреле этого года власти продлили контракт с Дузинкевичем несмотря на конфликты с уборщицами в его ведомстве. А позже источники агентства сообщали, что глава управделами рассматривается в качестве кандидата на должность ушедшего в отставку бизнес-омбудсмена.