Минстрой РФ отметил курганских чиновников за достижения в работе

21 сентября 2022 в 17:36 Размер текста - 17 +

Награду получили представили власти региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительству Курганской области вручили благодарственное письмо Министерства строительства РФ за высокие результаты работы. Данная информация была размещена 21 сентября на сайте областного правительства. «Курганская область отмечена благодарственным письмом Министерства строительства РФ за высокие результаты работы за 8 месяцев 2022 года. Его вручил первый замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр Ломакин», — указано в сообщении. Благодарственные письма вручили 30 регионам, которые лидируют по темпам ввода жилья, расселению аварийного жилищного фонда, строительству объектов благоустройства и кассовому исполнению. Представителей региона наградили в Москве во время стратегической сессии «Современные подходы к управлению государственным заказом в области строительства».

Правительству Курганской области вручили благодарственное письмо Министерства строительства РФ за высокие результаты работы. Данная информация была размещена 21 сентября на сайте областного правительства. «Курганская область отмечена благодарственным письмом Министерства строительства РФ за высокие результаты работы за 8 месяцев 2022 года. Его вручил первый замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр Ломакин», — указано в сообщении. Благодарственные письма вручили 30 регионам, которые лидируют по темпам ввода жилья, расселению аварийного жилищного фонда, строительству объектов благоустройства и кассовому исполнению. Представителей региона наградили в Москве во время стратегической сессии «Современные подходы к управлению государственным заказом в области строительства».