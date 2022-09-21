Своим мнением депутат Сергей Лисовский поделился во время пленарного заседания Госдумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский попросил Минфин РФ вернуть льготную пенсию для жителей России, которые 30 лет работали в сельской местности. По его словам ранее эта льгота была прописана в законодательстве.

«Вопрос доплаты за работу на селе 30 лет. Дело в том, что у на почти 1 000 000 тружеников села не попадают под этот закон. По одной простой причине, что, проработав 30 лет на селе, они уехали в город. Зачастую это вынужденный переезд, потому что уже трудно находиться одним», — объяснил Лисовский во время пленарного заседания Государственной Думы, видео с которого опубликовано в telegram-канале депутата.

Также он отметил, что из-за муниципальной реформы многие сельские поселения становятся частью городских округов, из-за чего люди, которые работали в селе 30 лет, лишаются той же льготы. Депутата возмутило, что, судя по ответу Минфина, люди получают эту надбавку не за работу в селе, а за проживание там. Он попросил представителей министерства вернуть эту надбавку работникам сел с 30-летним стажем, и чтобы у людей, которые живут в селе, входящим в городской округ, сохранялось право на эту льготу. Свое мнение Лисовский высказал во время обсуждения законопроекта «О внесении изменений в Федеральные законы «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и «О страховых пенсиях».