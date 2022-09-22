Тюменец убил знакомого, потому что устал делать ему замечания

Потерпевший отказался вызвать скорую Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Тюмени убил своего знакомого, потому что устал делать замечания по поводу его поведения. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчина сам пришел в полицию и доложил о происшествии.

«Суд установил, что 15 мая 2022 года в ходе совместного распития спиртных напитков между Иваном Дворецким и его знакомым произошла ссора, в ходе которой Дворецкий нанес удар ножом в живот мужчине. Спустя 5 часов от причиненных ранений потерпевший скончался», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

На суде мужчина рассказал, что умысла убивать знакомого у него не было, Дворецкого не устраивало его поведение, а делать замечания по этому поводу он устал. Осужденный пытался вызвать скорую, но потерпевший отказался от помощи, сказав, что «все нормально». За убийство тюменца приговорили к пяти годам лишения свободы.

Ранее агентство писало о мужчине, убившем свою жену за отказ сажать картошку. За убийство жителя области на восемь лет отправили в колонию строгого режима.