22 сентября 2022

Кого в ЯНАО освободят от мобилизации

В ЯНАО освободят от мобилизации специалистов важных отраслей
© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяная буровая. Ноябрьск, буровая, нефтяники, нефть, буровики, добыча нефти
Некоторых специалистов в нефтегазодобыче и топливно-энергетическом комплексе не будут мобилизовать Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Специалистов важных отраслей экономики ЯНАО не будут мобилизовывать. Об этом сообщается в протоколе призывной комиссии круга.

«Обеспечить контроль за ходом проведения призыва с целью недопущения выбытия специалистов, играющих важную роль в функционировании критически важных отраслей экономики. Срок: до 28 сентября 2022 года», — говорится в документе, подписанном главой округа Дмитрием Артюховым. По информации источников агентства, речь идет о некоторых специалистах в нефтегазодобыче и топливно-энергетическом комплексе.

В правительстве добавили, что в протоколе обозначены итоги заседания призывной комиссии ЯНАО по мобилизации граждан РФ. Ранее URA.RU сообщало, что от региона на службу отправятся 920 призывников. Частичная мобилизация в России началась по указу президента Владимира Путина 21 сентября.

Спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля 2022 года. Целью спецоперации является денацификация и демилитаризация Украины.

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Специалистов важных отраслей экономики ЯНАО не будут мобилизовывать. Об этом сообщается в протоколе призывной комиссии круга. «Обеспечить контроль за ходом проведения призыва с целью недопущения выбытия специалистов, играющих важную роль в функционировании критически важных отраслей экономики. Срок: до 28 сентября 2022 года», — говорится в документе, подписанном главой округа Дмитрием Артюховым. По информации источников агентства, речь идет о некоторых специалистах в нефтегазодобыче и топливно-энергетическом комплексе. В правительстве добавили, что в протоколе обозначены итоги заседания призывной комиссии ЯНАО по мобилизации граждан РФ. Ранее URA.RU сообщало, что от региона на службу отправятся 920 призывников. Частичная мобилизация в России началась по указу президента Владимира Путина 21 сентября. Спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля 2022 года. Целью спецоперации является денацификация и демилитаризация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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