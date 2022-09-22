Кого в ЯНАО освободят от мобилизации

В ЯНАО освободят от мобилизации специалистов важных отраслей

Некоторых специалистов в нефтегазодобыче и топливно-энергетическом комплексе не будут мобилизовать Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Специалистов важных отраслей экономики ЯНАО не будут мобилизовывать. Об этом сообщается в протоколе призывной комиссии круга.

«Обеспечить контроль за ходом проведения призыва с целью недопущения выбытия специалистов, играющих важную роль в функционировании критически важных отраслей экономики. Срок: до 28 сентября 2022 года», — говорится в документе, подписанном главой округа Дмитрием Артюховым. По информации источников агентства, речь идет о некоторых специалистах в нефтегазодобыче и топливно-энергетическом комплексе.

В правительстве добавили, что в протоколе обозначены итоги заседания призывной комиссии ЯНАО по мобилизации граждан РФ. Ранее URA.RU сообщало, что от региона на службу отправятся 920 призывников. Частичная мобилизация в России началась по указу президента Владимира Путина 21 сентября.

Спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля 2022 года. Целью спецоперации является денацификация и демилитаризация Украины.