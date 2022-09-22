Девочка из Кургана с российско-американским гражданством написала стих в поддержку СВО (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе акции «Напиши письмо солдату» ученица курганской школы №22, имеющая двойное гражданство России и США, сочинила стихотворение в поддержку спецоперации и российских военнослужащих. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к образовательной сфере.

«Ученики школы №22 писали обращения с рисунками солдатам, участвующим в спецоперации. Одна из школьниц, имеющая двойное гражданство России и США (поскольку родилась за границей), сочинила трогательное стихотворение в поддержку военных», — говорит инсайдер. В своем стихотворении ученица написала о необходимости объединиться в борьбе с национализмом и о защите Донецкой и Луганской Народных Республик. «Друзья, мы все должны объединиться, славянам за свободу вновь предстоит сразиться. Нацистам победить мы не дадим, да и других славян от грязи защитим!» — такие строки собственного сочинения девочка написала в письме к солдату.

Информацию об акции, стихотворении и гражданстве девочки URA.RU подтвердила директор образовательного учреждения Эльвира Гончар. Она отметила, что, согласно федеральному закону «О гражданстве РФ», гражданин России, имеющий также иное гражданство, рассматривается в стране только как гражданин России.

Как отмечает источник, все письма курганских школьников передадут сотрудникам Росгвардии, участвующим в СВО на территории Украины. В ответ на письма военнослужащие пообещали записать благодарственный видеоролик, а по возвращении домой — прийти в школу и поблагодарить школьников лично.

Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

Стихотворение, написанное курганской школьницей, в поддержку российских военнослужащих источник URA.RU

Учащиеся 22-й школы написали несколько писем, которые в дальнейшем отправят на фронт источник URA.RU