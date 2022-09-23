Военкомат отозвал повестку курганского студента-очника

Дядя студента лично ездил в военкомат Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганский военкомат отозвал повестку, которую ранее получил один из студентов-очников, проживающих на территории. Об этом URA.RU рассказал Кирилл Гончаров, который приходится дядей молодому человеку. Его племянник отслужил срочную службу и сейчас обучается на втором курсе вуза очного отделения, получает первое высшее образование по IT-направлению.

«22 сентября при постановке на учет в военкомате по месту временного жительства (г. Курган) племянник из рук военкома Сергея Васильева получил повестку на сборы на 27-е число», — рассказал собеседник. Начальник отдела по работе с населением областного военного комиссариата Андрей Булычевский объяснили корреспонденту URA.RU, что у повесток могут быть различные цели — от прохождения медкомиссии до сверки. Причем, повестка об уточнении данных может прийти в любое время. Позже Кирилл Гончаров сообщил агентству, что «повестку аннулировали».

Ранее URA.RU писало, что сотрудники военкоматов сообщили курганцам, в какое время ждут их с повестками. Они также рассказали призывникам, когда и откуда их отправят в армию. Начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Алексей Голиков рассказывал, что нельзя брать с собой на мобилизацию. А в регионе губернатор Вадим Шумков лично возглавил призывную комиссию.

В РФ частичная мобилизация стартовала 21 сентября. В Минобороны страны заявили о планах призвать на службу порядка 300 тысяч человек. По словам главы министерства Сергея Шойгу, призыв коснется только тех, кто находится в запасе. Студентов и срочников обещают не призывать для участия в СВО.