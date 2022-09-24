В Кургане ветеран Афганистана поддержал референдум о присоединении ДНР

25 сентября 2022 в 07:43 Размер текста - 17 +

Александр Сорокин считает, что присоединение Донбасса к России «спасет русскоязычное население» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Ветеран афганской войны и член совета Общественной палаты Курганской области Александр Сорокин поддержал референдумы, проводимые в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, о вхождении этих территорий в состав России. Он также одобряет мобилизацию, считая, что она ускорит окончание специальной военной операции. «В 2015 году мы собирали помощь ветеранам Великой Отечественной войны и лично доставили 40 тонн гуманитарной помощи в Донецк и Луганск. Нас потрясло отношение украинских властей к жителям Донбасса. Так больше продолжаться не могло. Мы полностью поддерживаем вступление этих регионов, областей в состав России. Только это спасет русскоязычное население, и мы сможем их защищать в полную мощь как своих граждан», — заявил Александр Сорокин. Голосование на референдумах о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации началось 23 сентября и закончится 27 сентября. Наблюдатель из Италии отметил, что ВСУ продолжают обстрелы, несмотря на то, что мирные жители идут на участки голосовать. При этом стало известно, что явка избирателей в ДНР после второго дня составила более 50%.

Ветеран афганской войны и член совета Общественной палаты Курганской области Александр Сорокин поддержал референдумы, проводимые в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, о вхождении этих территорий в состав России. Он также одобряет мобилизацию, считая, что она ускорит окончание специальной военной операции. «В 2015 году мы собирали помощь ветеранам Великой Отечественной войны и лично доставили 40 тонн гуманитарной помощи в Донецк и Луганск. Нас потрясло отношение украинских властей к жителям Донбасса. Так больше продолжаться не могло. Мы полностью поддерживаем вступление этих регионов, областей в состав России. Только это спасет русскоязычное население, и мы сможем их защищать в полную мощь как своих граждан», — заявил Александр Сорокин. Голосование на референдумах о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации началось 23 сентября и закончится 27 сентября. Наблюдатель из Италии отметил, что ВСУ продолжают обстрелы, несмотря на то, что мирные жители идут на участки голосовать. При этом стало известно, что явка избирателей в ДНР после второго дня составила более 50%.