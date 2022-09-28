В Кургане из-за холодов раньше срока включают отопление

29 сентября 2022 в 12:16 Размер текста - 17 +

В Кургане включат отопление для домов раньше срока Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за резкого похолодания в Кургане раньше установленных сроков включают отопления. Об этом в своем telegram-канале сообщила мэр города Елена Ситникова. «В связи с холодной погодой с сегодняшнего дня, раньше установленных сроков, начинаем запуск отопления для многоквартирных домов. По заявкам УК, председателей ТСЖ, ЖСК ресурсоснабжающие организации начнут подавать ресурс на дома, подключенные к централизованному теплоснабжению», — говорится в посте. Руководителям управляющих компаний поручено оперативно подготовить заявки ПАО «Курганская генерирующая компания» на разрешение подключения конкретного жилого дома от соответствующих теплопунктов. При этом подключение к теплу учреждений социальной сферы проходит в плановом порядке. На текущий момент отопление получили 174 таких объекта. До этого URA.RU писало, что с 29 сентября отопление в Кургане дали 63 детским садам, 34 больницам и 39 школам. В работу запущены 81 городской теплопункт и 12 котельных.

Из-за резкого похолодания в Кургане раньше установленных сроков включают отопления. Об этом в своем telegram-канале сообщила мэр города Елена Ситникова. «В связи с холодной погодой с сегодняшнего дня, раньше установленных сроков, начинаем запуск отопления для многоквартирных домов. По заявкам УК, председателей ТСЖ, ЖСК ресурсоснабжающие организации начнут подавать ресурс на дома, подключенные к централизованному теплоснабжению», — говорится в посте. Руководителям управляющих компаний поручено оперативно подготовить заявки ПАО «Курганская генерирующая компания» на разрешение подключения конкретного жилого дома от соответствующих теплопунктов. При этом подключение к теплу учреждений социальной сферы проходит в плановом порядке. На текущий момент отопление получили 174 таких объекта. До этого URA.RU писало, что с 29 сентября отопление в Кургане дали 63 детским садам, 34 больницам и 39 школам. В работу запущены 81 городской теплопункт и 12 котельных.