28 сентября 2022

Тюменцы рассказали, ради чего пошли добровольцами на фронт. Видео

Жители Тюменской области пошли добровольцами на фронт ради защиты семьи и Родины
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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, военный, бинокль, военнослужащий, солдат, солдат вов
Тюменские добровольцы хотят защитить семью и Родину Фото:
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Мобилизация в России

Тюменцы, которые сейчас проходят тактические учения на полигоне ТВВИКУ, пошли добровольцами для участия в специальной военной операции ради защиты семьи и Родины. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

«Я за Россию, за дочь, за жену, за пацанов малолетних, которые здесь остались, за всех. Сейчас у меня есть знакомые, которые выполняют боевые задачи. Пацанам надо двигаться вперед, а спину прикрыть некому. Кто-то должен прикрыть их спины», — рассказал сержант Виталий.

О своих мотивах также рассказали и другие добровольцы. «Давно хотел пойти добровольцем, просто не решался. Потом видел, как детей убивают, понял — не могу в стороне сидеть и смотреть, надо Родину защищать», — пояснил свое решение матрос Алексей. «Я доброволец. Командиры все боевые, боевой дух у всех. Готовы идти в бой. Сейчас обучимся немножечко и все будет хорошо. За Россию, за Победу, за Донбасс, за наш русский мир», — высказался сержант Владимир. Инструктор, который обучает тюменских добровольцев, уверяет, что у всех настрой боевой, и он горд работать с такими людьми.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине, целью которой является освобождение мирного населения от геноцида. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что субъекты РФ могут брать шефство над освобожденными землями Донбасса. Тюменская область оказывает гуманитарную помощь жителям Краснодонского района Луганской Народной Республики.

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Тюменцы, которые сейчас проходят тактические учения на полигоне ТВВИКУ, пошли добровольцами для участия в специальной военной операции ради защиты семьи и Родины. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства Тюменской области. «Я за Россию, за дочь, за жену, за пацанов малолетних, которые здесь остались, за всех. Сейчас у меня есть знакомые, которые выполняют боевые задачи. Пацанам надо двигаться вперед, а спину прикрыть некому. Кто-то должен прикрыть их спины», — рассказал сержант Виталий. О своих мотивах также рассказали и другие добровольцы. «Давно хотел пойти добровольцем, просто не решался. Потом видел, как детей убивают, понял — не могу в стороне сидеть и смотреть, надо Родину защищать», — пояснил свое решение матрос Алексей. «Я доброволец. Командиры все боевые, боевой дух у всех. Готовы идти в бой. Сейчас обучимся немножечко и все будет хорошо. За Россию, за Победу, за Донбасс, за наш русский мир», — высказался сержант Владимир. Инструктор, который обучает тюменских добровольцев, уверяет, что у всех настрой боевой, и он горд работать с такими людьми. 24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине, целью которой является освобождение мирного населения от геноцида. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что субъекты РФ могут брать шефство над освобожденными землями Донбасса. Тюменская область оказывает гуманитарную помощь жителям Краснодонского района Луганской Народной Республики.
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