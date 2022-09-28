Жители Тюменской области пошли добровольцами на фронт ради защиты семьи и Родины

Тюменские добровольцы хотят защитить семью и Родину Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Тюменцы, которые сейчас проходят тактические учения на полигоне ТВВИКУ, пошли добровольцами для участия в специальной военной операции ради защиты семьи и Родины. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

«Я за Россию, за дочь, за жену, за пацанов малолетних, которые здесь остались, за всех. Сейчас у меня есть знакомые, которые выполняют боевые задачи. Пацанам надо двигаться вперед, а спину прикрыть некому. Кто-то должен прикрыть их спины», — рассказал сержант Виталий.

О своих мотивах также рассказали и другие добровольцы. «Давно хотел пойти добровольцем, просто не решался. Потом видел, как детей убивают, понял — не могу в стороне сидеть и смотреть, надо Родину защищать», — пояснил свое решение матрос Алексей. «Я доброволец. Командиры все боевые, боевой дух у всех. Готовы идти в бой. Сейчас обучимся немножечко и все будет хорошо. За Россию, за Победу, за Донбасс, за наш русский мир», — высказался сержант Владимир. Инструктор, который обучает тюменских добровольцев, уверяет, что у всех настрой боевой, и он горд работать с такими людьми.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине, целью которой является освобождение мирного населения от геноцида. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что субъекты РФ могут брать шефство над освобожденными землями Донбасса. Тюменская область оказывает гуманитарную помощь жителям Краснодонского района Луганской Народной Республики.