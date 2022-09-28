В Тюмени началась мобилизация кинологов

Мужчины должны будут явиться на службу 5 октября Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Тюменских дрессировщиков служебного собаководства призывают на военные сборы в рамках частичной мобилизации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила жена одного из резервистов. Отправка ожидается пятого октября.

«Мой муж служил в воинской части рядом с Гилевской рощей, ВУС 886 (дрессировщик служебного собаководства). Повестка пришла на работу, сказали 5 октября явиться с вещами в ДК „Строитель“. У нас двое детей, мы не ожидали, потому что сказали, что набирают только с боевым опытом и более значимыми военными специальностями», — рассказала Виктория.

Редакция связалась с тюменскими представителями Общероссийского народного фронта. Там рассказали, что некоторые военные специальности могут быть взаимозаменяемыми. Когда резервист прибудет на место, там более подробно рассмотрят его случай. И если его специальность подходит, то далее он отправится на медкомиссию, а уже после либо на мобилизацию, либо по состоянию здоровья домой.

Ранее агентство писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор 27 сентября устроил ревизию питания и условий содержания мобилизованных тюменцев. Глава региона пообещал снабдить военных дополнительной экипировкой.