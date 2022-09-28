28 сентября 2022

В Тюмени началась мобилизация кинологов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские инженеры-саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя. Мариуполь, собака, кинолог, сапер, военный, СВО
Мужчины должны будут явиться на службу 5 октября Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Тюменских дрессировщиков служебного собаководства призывают на военные сборы в рамках частичной мобилизации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила жена одного из резервистов. Отправка ожидается пятого октября.

«Мой муж служил в воинской части рядом с Гилевской рощей, ВУС 886 (дрессировщик служебного собаководства). Повестка пришла на работу, сказали 5 октября явиться с вещами в ДК „Строитель“. У нас двое детей, мы не ожидали, потому что сказали, что набирают только с боевым опытом и более значимыми военными специальностями», — рассказала Виктория.

Редакция связалась с тюменскими представителями Общероссийского народного фронта. Там рассказали, что некоторые военные специальности могут быть взаимозаменяемыми. Когда резервист прибудет на место, там более подробно рассмотрят его случай. И если его специальность подходит, то далее он отправится на медкомиссию, а уже после либо на мобилизацию, либо по состоянию здоровья домой.

Ранее агентство писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор 27 сентября устроил ревизию питания и условий содержания мобилизованных тюменцев. Глава региона пообещал снабдить военных дополнительной экипировкой.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

Тюменских дрессировщиков служебного собаководства призывают на военные сборы в рамках частичной мобилизации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила жена одного из резервистов. Отправка ожидается пятого октября. «Мой муж служил в воинской части рядом с Гилевской рощей, ВУС 886 (дрессировщик служебного собаководства). Повестка пришла на работу, сказали 5 октября явиться с вещами в ДК „Строитель“. У нас двое детей, мы не ожидали, потому что сказали, что набирают только с боевым опытом и более значимыми военными специальностями», — рассказала Виктория. Редакция связалась с тюменскими представителями Общероссийского народного фронта. Там рассказали, что некоторые военные специальности могут быть взаимозаменяемыми. Когда резервист прибудет на место, там более подробно рассмотрят его случай. И если его специальность подходит, то далее он отправится на медкомиссию, а уже после либо на мобилизацию, либо по состоянию здоровья домой. Ранее агентство писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор 27 сентября устроил ревизию питания и условий содержания мобилизованных тюменцев. Глава региона пообещал снабдить военных дополнительной экипировкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...