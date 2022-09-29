29 сентября 2022

Тюменский губернатор отреагировал на присоединение новых территорий к РФ

Губернатор Моор поприветствовал присоединение ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Моора. Тюмень, моор александр
Александр Моор заявил, что новые территории вошли в РФ навсегда Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Губернатор Тюменской области Александр Моор поприветствовал присоединение к России ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон, добро пожаловать домой! Вместе навсегда!» — написал Моор.

Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал договор, по которому в состав России вошли Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области. С 23 по 27 сентября на освобожденных территориях прошли референдумы об их присоединении к России. В ДНР «за» проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожье — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поприветствовал присоединение к России ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон, добро пожаловать домой! Вместе навсегда!» — написал Моор. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал договор, по которому в состав России вошли Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области. С 23 по 27 сентября на освобожденных территориях прошли референдумы об их присоединении к России. В ДНР «за» проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожье — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%.
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