В тюменских больницах острая нехватка врачей

В Тюменской области больницам не хватает порядка 300 врачей

В тюменских больницах больше всего нуждаются в терапевтах, педиатрах, онкологах и анестезиологах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Больницам Тюменской области требуются почти 300 врачей. Вакансии для специалистов размещены в базе Центра занятости населения Тюменской области. В государственные клиники нужны участковые, педиатры, терапевты и врачи узких специальностей.

«Вакансия: участковый терапевт в Областной больнице №4 (Ишим). Число мест — 10. Областная больница №3 (Тобольск) — 6 вакансий. ОБ №15 (Нижняя Тавда) — 5 вакансий», — эти и другие предложения для врачей размещены в базе Центра занятости населения региона.

Максимальную зарплату предлагают анестезиологу-реаниматологу в ОБ №20 в Увате, до 110 000 рублей. Минимальную — неврологу в тюменском СПИД-центре (17 600 рублей).

«В первичном звене медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения Тюменской области, существует потребность в 298 врачах (3% от общего числа). Основная потребность в педиатрах-участковых, терапевтах-участковых, онкологах и анестезиологах-реаниматологах», — рассказали URA.RU в пресс-службе депздрава региона.

Там пояснили, что докторов не хватает из-за того, что специалисты уходят в декрет и на пенсии. Новых сотрудников ищут как посредством размещения вакансий, так и принимая на работу «целевиков» из Тюменского государственного медуниверситета. Сейчас образование получают более 760 будущих врачей.