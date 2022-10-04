Мобилизованным вахтовикам из Кургана дали совет как перевестись в военкомат по месту работы

Курганским вахтовикам посоветовали встать на мобилизационный учет в военкоматах по месту работы

05 октября 2022 в 10:09 Размер текста - 17 +

Курганским вахтовикам дали совет встать на учет в военкомат по мест работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские вахтовики, получившие повестки и испытывающие трудности с работой из-за переносов сроков явки, могут встать на учет в военкомат по месту пребывания или работы. Если срок пребывания превысит три месяца, то это становится обязанностью. Информацию URA.RU сообщили в областном военкомате. «Согласно пункта 1 статьи 10 ФЗ „О воинской обязанности и военной службе“ в трехмесячный срок необходимо встать на учет там, где находится уехавший гражданин», — пояснили в комиссариате. Для этого сначала необходимо сняться с военного учета по месту основной регистрации, а затем явиться в военкомат по месту работы. Это избавит состоящего на учете гражданина от нужды покрывать большие расстояния в случае переносов сроков явки в военкомат. За последние две недели ездить в военкоматы приходится работающим вахтой в Тюмени и других северных городах. Также это применимо к курганцам, зарегистрированным в районах и работающим в областном центре. Еще в комиссариате напомнили, что за невыполнение постановки на учет в срок предусмотрена административная ответственность. Согласно статье 21.5 КОАП РФ неисполнение обязанностей по воинскому учету «влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот до трех тысяч рублей». Ранее URA.RU сообщало, что после объявления о частичной мобилизации в Курганской области вышел приказ военкома, запрещающий лицам, состоящим на военном учете покидать регион. Как выяснилось позднее, выехать за границу мужчинам можно при помощи справки из военкомата. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские вахтовики, получившие повестки и испытывающие трудности с работой из-за переносов сроков явки, могут встать на учет в военкомат по месту пребывания или работы. Если срок пребывания превысит три месяца, то это становится обязанностью. Информацию URA.RU сообщили в областном военкомате. «Согласно пункта 1 статьи 10 ФЗ „О воинской обязанности и военной службе“ в трехмесячный срок необходимо встать на учет там, где находится уехавший гражданин», — пояснили в комиссариате. Для этого сначала необходимо сняться с военного учета по месту основной регистрации, а затем явиться в военкомат по месту работы. Это избавит состоящего на учете гражданина от нужды покрывать большие расстояния в случае переносов сроков явки в военкомат. За последние две недели ездить в военкоматы приходится работающим вахтой в Тюмени и других северных городах. Также это применимо к курганцам, зарегистрированным в районах и работающим в областном центре. Еще в комиссариате напомнили, что за невыполнение постановки на учет в срок предусмотрена административная ответственность. Согласно статье 21.5 КОАП РФ неисполнение обязанностей по воинскому учету «влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот до трех тысяч рублей». Ранее URA.RU сообщало, что после объявления о частичной мобилизации в Курганской области вышел приказ военкома, запрещающий лицам, состоящим на военном учете покидать регион. Как выяснилось позднее, выехать за границу мужчинам можно при помощи справки из военкомата.