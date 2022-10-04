Мобилизованным вахтовикам из Кургана дали совет как перевестись в военкомат по месту работы

Курганские вахтовики, получившие повестки и испытывающие трудности с работой из-за переносов сроков явки, могут встать на учет в военкомат по месту пребывания или работы. Если срок пребывания превысит три месяца, то это становится обязанностью. Информацию URA.RU сообщили в областном военкомате.
«Согласно пункта 1 статьи 10 ФЗ „О воинской обязанности и военной службе“ в трехмесячный срок необходимо встать на учет там, где находится уехавший гражданин», — пояснили в комиссариате. Для этого сначала необходимо сняться с военного учета по месту основной регистрации, а затем явиться в военкомат по месту работы. Это избавит состоящего на учете гражданина от нужды покрывать большие расстояния в случае переносов сроков явки в военкомат. За последние две недели ездить в военкоматы приходится работающим вахтой в Тюмени и других северных городах.
Также это применимо к курганцам, зарегистрированным в районах и работающим в областном центре. Еще в комиссариате напомнили, что за невыполнение постановки на учет в срок предусмотрена административная ответственность. Согласно статье 21.5 КОАП РФ неисполнение обязанностей по воинскому учету «влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот до трех тысяч рублей».
Курганские вахтовики, получившие повестки и испытывающие трудности с работой из-за переносов сроков явки, могут встать на учет в военкомат по месту пребывания или работы. Если срок пребывания превысит три месяца, то это становится обязанностью. Информацию URA.RU сообщили в областном военкомате. «Согласно пункта 1 статьи 10 ФЗ „О воинской обязанности и военной службе“ в трехмесячный срок необходимо встать на учет там, где находится уехавший гражданин», — пояснили в комиссариате. Для этого сначала необходимо сняться с военного учета по месту основной регистрации, а затем явиться в военкомат по месту работы. Это избавит состоящего на учете гражданина от нужды покрывать большие расстояния в случае переносов сроков явки в военкомат. За последние две недели ездить в военкоматы приходится работающим вахтой в Тюмени и других северных городах. Также это применимо к курганцам, зарегистрированным в районах и работающим в областном центре. Еще в комиссариате напомнили, что за невыполнение постановки на учет в срок предусмотрена административная ответственность. Согласно статье 21.5 КОАП РФ неисполнение обязанностей по воинскому учету «влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот до трех тысяч рублей». Ранее URA.RU сообщало, что после объявления о частичной мобилизации в Курганской области вышел приказ военкома, запрещающий лицам, состоящим на военном учете покидать регион. Как выяснилось позднее, выехать за границу мужчинам можно при помощи справки из военкомата.