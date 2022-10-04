В ЯНАО депутат рассказал, как не навредить мобилизованным

Депутат из ЯНАО Заборовский призвал семьи мобилизованных не публиковать фото и видео с призывниками

Семьи мобилизованных призвали не публиковать лица призывников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат думы Надымского района и руководитель поискового отряда «Ямал» Игорь Заборовский призвал семьи мобилизованных и средства массовой информации не публиковать фотографии мобилизованных ямальцев. Таким образом можно поставить под угрозу как самого призывника, так и его семью, рассказал Заборовский.

«Представьте, сегодня появляется в интернете видео, и оно не одно из разных источников, где показывают наших ямальцев, батальон „Ямал“ и засвечено несколько сотен лиц. Нельзя этого делать. Поймите, с того момента, как только они попадут в зону СВО, как только у этих ребят не будет сотовой связи, и как только родственники не могут им звонить, они не смогут звонить родственникам по разным причинам, родственники могут начать получать много разных негативных сообщений», — рассказывает Заборовский на видео опубликованном во «ВКонтакте» на его личной странице.

Он также отметил, что спецслужбы со стороны противника будут использовать опубликованные фотографии мобилизованных против семей, вставляя их в различные документы и присылая родственникам. «Вы сами сейчас врагу отдает свои данные», — резюмировал Заборовский. Кроме того, он призвал родственников мобилизованных убрать фотографии призывников со страниц с соцсетей.

Депутат посоветовал СМИ замазывать лица мобилизованных в своих сюжетах и публикациях, если публикация все же нужна. Связаться с самим Заборовским не удалось. Его телефон оказался вне зоны действия сити.

Частичная мобилизация началась в РФ 21 сентября. А с 24 февраля российская армия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, защищая население Донбасса.

Источник: социальная сеть «ВКонтакте», Игорь Заборовский