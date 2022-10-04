Пермский министр пообщался с мобилизованным, жаловавшимся на условия в Елани

Мобилизованного жителя Березников, который жаловался на условия в Елани, распределили в медчасть

05 октября 2022 в 17:58 Размер текста - 17 +

В Елани хвалят пермяков за дисциплину Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов поговорил с мобилизованным жителем Березников, который в видеоролике выразил недовольство условиями размещения в учебном центре в Елани. Он сделал это под воздействием эмоций и раскаивается в поступке, рассказал Батмазов на заседании регионального правительства. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». «В Елани пообщался со старшим сержантом медицинской службы из Березников. У него все хорошо. Этот эмоциональный срыв произошел от долгой дороги и определенной неизвестности. Он извинился за свое поведение, свою несдержанность», — отметил Батмазов. Сейчас военнослужащий распределен в медчасть, с ним проводят занятия по специальности. Вчера, 4 октября, он получил посылки от родных, а также от больницы им. Вагнера в Березниках. Все мобилизованные пермяки в учебном центре размещены в казармах или палатках. В палатках, по словам Виктора Батмазова, тепло, есть печки, дрова — «все аккуратно, так как и должно располагаться в воинском подразделении, находящемся в полевых лагерях». А также есть баня. С руководством учебного центра пермские власти поддерживают постоянную связь. «Пермяки держатся вместе, проявляют себя с положительной стороны. Нареканий со стороны командования нет. Наоборот, хвалят наших, говорят, что ребята — исполнительные, дисциплинированные и трудолюбивые. Я думаю, все последующие отправки будут сопровождаться таким контингентом, за который не стыдно», — отметил Виктор Батмазов. Завтра, 6 октября, он проверит условия пребывания пермяков в военно-инженерном командном училище в Тюмени. С проверкой в Елани по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина Батмазов был 1 октября. Сейчас Махонин попросил его съездить в Тюмень. Глава региона заявил, что Прикамье выполнило задание по мобилизации. И регион окажет пермякам, которые отправлены в учебные центры, всю необходимую помощь. После прибытия в Елань двое пермяков пожаловались на условия пребывания. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации граждан 21 сентября. Мобилизация проводится в рамках спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию этой страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов поговорил с мобилизованным жителем Березников, который в видеоролике выразил недовольство условиями размещения в учебном центре в Елани. Он сделал это под воздействием эмоций и раскаивается в поступке, рассказал Батмазов на заседании регионального правительства. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». «В Елани пообщался со старшим сержантом медицинской службы из Березников. У него все хорошо. Этот эмоциональный срыв произошел от долгой дороги и определенной неизвестности. Он извинился за свое поведение, свою несдержанность», — отметил Батмазов. Сейчас военнослужащий распределен в медчасть, с ним проводят занятия по специальности. Вчера, 4 октября, он получил посылки от родных, а также от больницы им. Вагнера в Березниках. Все мобилизованные пермяки в учебном центре размещены в казармах или палатках. В палатках, по словам Виктора Батмазова, тепло, есть печки, дрова — «все аккуратно, так как и должно располагаться в воинском подразделении, находящемся в полевых лагерях». А также есть баня. С руководством учебного центра пермские власти поддерживают постоянную связь. «Пермяки держатся вместе, проявляют себя с положительной стороны. Нареканий со стороны командования нет. Наоборот, хвалят наших, говорят, что ребята — исполнительные, дисциплинированные и трудолюбивые. Я думаю, все последующие отправки будут сопровождаться таким контингентом, за который не стыдно», — отметил Виктор Батмазов. Завтра, 6 октября, он проверит условия пребывания пермяков в военно-инженерном командном училище в Тюмени. С проверкой в Елани по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина Батмазов был 1 октября. Сейчас Махонин попросил его съездить в Тюмень. Глава региона заявил, что Прикамье выполнило задание по мобилизации. И регион окажет пермякам, которые отправлены в учебные центры, всю необходимую помощь. После прибытия в Елань двое пермяков пожаловались на условия пребывания. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации граждан 21 сентября. Мобилизация проводится в рамках спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию этой страны.