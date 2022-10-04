В Тюмени дочка «Транснефти» ищет сотрудника, которого освободят от мобилизации

05 октября 2022 в 22:45 Размер текста - 17 +

Компания «Связьтранснефть» ищет электромонтера, которому предоставят бронь от мобилизации Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Тюмени дочернее предприятие «Транснефти» АО «Связьтранснефть» ищет электромонтера, которого освободят от частичной мобилизации. Вакансия опубликована на одной из площадок по поиску работы. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования шестого разряда. Зарплата до 37 600 рублей на руки. Работник на данной должности, имеющий высшее образование, не привлекается на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан», — говорится в объявлении, опубликованном на hh.ru. Работодатель гарантирует безопасные условия труда, льготы и различные компенсационные выплаты. Основным требованием к работнику является опыт работы не менее трех лет в должности слесаря-электрика или электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Частичная мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября. Часть россиян может рассчитывать на бронь от призыва. В частности, это специалисты сферы IT и работники стратегически важных предприятий, обеспечивающие их бесперебойную работу. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени строительная компания «Мостострой-11» ищет сотрудника, которому обещает отсрочку от мобилизации.

В Тюмени дочернее предприятие «Транснефти» АО «Связьтранснефть» ищет электромонтера, которого освободят от частичной мобилизации. Вакансия опубликована на одной из площадок по поиску работы. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования шестого разряда. Зарплата до 37 600 рублей на руки. Работник на данной должности, имеющий высшее образование, не привлекается на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан», — говорится в объявлении, опубликованном на hh.ru. Работодатель гарантирует безопасные условия труда, льготы и различные компенсационные выплаты. Основным требованием к работнику является опыт работы не менее трех лет в должности слесаря-электрика или электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Частичная мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября. Часть россиян может рассчитывать на бронь от призыва. В частности, это специалисты сферы IT и работники стратегически важных предприятий, обеспечивающие их бесперебойную работу. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени строительная компания «Мостострой-11» ищет сотрудника, которому обещает отсрочку от мобилизации.