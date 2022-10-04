04 октября 2022

В Тюмени дочка «Транснефти» ищет сотрудника, которого освободят от мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания «Связьтранснефть» ищет электромонтера, которому предоставят бронь от мобилизации Фото:
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Мобилизация в России

В Тюмени дочернее предприятие «Транснефти» АО «Связьтранснефть» ищет электромонтера, которого освободят от частичной мобилизации. Вакансия опубликована на одной из площадок по поиску работы.

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования шестого разряда. Зарплата до 37 600 рублей на руки. Работник на данной должности, имеющий высшее образование, не привлекается на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан», — говорится в объявлении, опубликованном на hh.ru.

Работодатель гарантирует безопасные условия труда, льготы и различные компенсационные выплаты. Основным требованием к работнику является опыт работы не менее трех лет в должности слесаря-электрика или электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Частичная мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября. Часть россиян может рассчитывать на бронь от призыва. В частности, это специалисты сферы IT и работники стратегически важных предприятий, обеспечивающие их бесперебойную работу. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени строительная компания «Мостострой-11» ищет сотрудника, которому обещает отсрочку от мобилизации.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Тюменской области - читайте канал https://t.me/TemuTyumenii 

В Тюмени дочернее предприятие «Транснефти» АО «Связьтранснефть» ищет электромонтера, которого освободят от частичной мобилизации. Вакансия опубликована на одной из площадок по поиску работы. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования шестого разряда. Зарплата до 37 600 рублей на руки. Работник на данной должности, имеющий высшее образование, не привлекается на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан», — говорится в объявлении, опубликованном на hh.ru. Работодатель гарантирует безопасные условия труда, льготы и различные компенсационные выплаты. Основным требованием к работнику является опыт работы не менее трех лет в должности слесаря-электрика или электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Частичная мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября. Часть россиян может рассчитывать на бронь от призыва. В частности, это специалисты сферы IT и работники стратегически важных предприятий, обеспечивающие их бесперебойную работу. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени строительная компания «Мостострой-11» ищет сотрудника, которому обещает отсрочку от мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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