Компания тюменского депутата ищет сотрудника, которого спасут от мобилизации

Строительная компания «Мостострой-11», генеральным директором которой является депутат Тюменской облдумы Николай Руссу, ищет в штат IT-специалиста, которому обещает отсрочку от мобилизации. Вакансия размещена на сайте HeadHunter.
«Требуется специалист IT-проекта в сфере строительства. От 70 до 80 тысяч рублей на руки. Компания аккредитована Минцифры РФ. Обладаем грантом „Сколково“, есть возможность отсрочки при мобилизации», — говорится в вакансии от «Мостострой-11».
Новому сотруднику предстоит развивать платформу цифрового строительства MStroy, созданную компанией, генеральным директором которой является депутат Тюменской областной думы Николай Руссу. Работник должен иметь высшее образование в сфере строительства (или получать его), а также опыт работы в должности инженера или техника.
Строительная компания «Мостострой-11», генеральным директором которой является депутат Тюменской облдумы Николай Руссу, ищет в штат IT-специалиста, которому обещает отсрочку от мобилизации. Вакансия размещена на сайте HeadHunter. «Требуется специалист IT-проекта в сфере строительства. От 70 до 80 тысяч рублей на руки. Компания аккредитована Минцифры РФ. Обладаем грантом „Сколково“, есть возможность отсрочки при мобилизации», — говорится в вакансии от «Мостострой-11». Новому сотруднику предстоит развивать платформу цифрового строительства MStroy, созданную компанией, генеральным директором которой является депутат Тюменской областной думы Николай Руссу. Работник должен иметь высшее образование в сфере строительства (или получать его), а также опыт работы в должности инженера или техника. Частичную мобилизацию в РФ объявили 21 сентября. Часть сотрудников российских компаний может рассчитывать на бронь от призыва. В частности, это специалисты IT-сферы при соблюдении ряда условий.