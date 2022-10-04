04 октября 2022

Компания тюменского депутата ищет сотрудника, которого спасут от мобилизации

В Тюмени компания «Мостострой-11» ищет IT-специалиста, которому предоставят отсрочку от мобилизации
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Николая Цуканова , полномочного представителя президента на ЖД вокзал , строительство кольцевой автодороги и НПЗ. Тюмень , руссу николай, мостострой11
Строительная компания Николая Руссу получила аккредитацию от Минцифры РФ и может ставить бронь на своих сотрудников Фото:
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Мобилизация в России

Строительная компания «Мостострой-11», генеральным директором которой является депутат Тюменской облдумы Николай Руссу, ищет в штат IT-специалиста, которому обещает отсрочку от мобилизации. Вакансия размещена на сайте HeadHunter.

«Требуется специалист IT-проекта в сфере строительства. От 70 до 80 тысяч рублей на руки. Компания аккредитована Минцифры РФ. Обладаем грантом „Сколково“, есть возможность отсрочки при мобилизации», — говорится в вакансии от «Мостострой-11».

Новому сотруднику предстоит развивать платформу цифрового строительства MStroy, созданную компанией, генеральным директором которой является депутат Тюменской областной думы Николай Руссу. Работник должен иметь высшее образование в сфере строительства (или получать его), а также опыт работы в должности инженера или техника.

Частичную мобилизацию в РФ объявили 21 сентября. Часть сотрудников российских компаний может рассчитывать на бронь от призыва. В частности, это специалисты IT-сферы при соблюдении ряда условий.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Тюменской области - читайте канал https://t.me/TemuTyumenii 

Строительная компания «Мостострой-11», генеральным директором которой является депутат Тюменской облдумы Николай Руссу, ищет в штат IT-специалиста, которому обещает отсрочку от мобилизации. Вакансия размещена на сайте HeadHunter. «Требуется специалист IT-проекта в сфере строительства. От 70 до 80 тысяч рублей на руки. Компания аккредитована Минцифры РФ. Обладаем грантом „Сколково“, есть возможность отсрочки при мобилизации», — говорится в вакансии от «Мостострой-11». Новому сотруднику предстоит развивать платформу цифрового строительства MStroy, созданную компанией, генеральным директором которой является депутат Тюменской областной думы Николай Руссу. Работник должен иметь высшее образование в сфере строительства (или получать его), а также опыт работы в должности инженера или техника. Частичную мобилизацию в РФ объявили 21 сентября. Часть сотрудников российских компаний может рассчитывать на бронь от призыва. В частности, это специалисты IT-сферы при соблюдении ряда условий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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