05 октября 2022
04 октября 2022

Тюменцам, призванным на мобилизацию, аннулируют полисы ОМС

© Служба новостей «URA.RU»
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Полис ОМС. Екатеринбург, полис омс, обязательное медицинское страхование
Полисы ОМС перестанут действовать после того, как человек будет мобилизован Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

При мобилизации у тюменцев перестанут работать их полисы обязательного медицинского страхования. Информация об этом представлена на федеральном портале объясняем.рф. При этом совсем без страховок военнослужащих не оставят.

«Полис ОМС мобилизованного военнослужащего прекращает действовать. С момента призыва на военную службу военнослужащий застрахован в Военно-медицинской страховой компании», — сообщается на портале объясняем.рф.

Там также пояснили, что мобилизованные не смогут рассчитывать на выплату средств по страховкам жизни и здоровья, заключенных в рамках оформления кредитов, если с ними что-то произойдет во время службы. «По закону (ст. 964 ГК РФ) страховая компания освобождается от выплаты возмещения по случаям, которые наступили из-за военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий. Исключение — если эти риски предусмотрены в самих правилах страхования», — подчеркивают на федеральном портале.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Для поддержки мобилизованных в РФ вводят новые правила. В частности, Госдума приняла законопроект, который позволяет участникам спецоперации получить кредитные каникулы по ипотеке и потребительским займам, в том числе это касается семей военнослужащих.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Тюменской области - читайте канал https://t.me/TemuTyumenii 

При мобилизации у тюменцев перестанут работать их полисы обязательного медицинского страхования. Информация об этом представлена на федеральном портале объясняем.рф. При этом совсем без страховок военнослужащих не оставят. «Полис ОМС мобилизованного военнослужащего прекращает действовать. С момента призыва на военную службу военнослужащий застрахован в Военно-медицинской страховой компании», — сообщается на портале объясняем.рф. Там также пояснили, что мобилизованные не смогут рассчитывать на выплату средств по страховкам жизни и здоровья, заключенных в рамках оформления кредитов, если с ними что-то произойдет во время службы. «По закону (ст. 964 ГК РФ) страховая компания освобождается от выплаты возмещения по случаям, которые наступили из-за военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий. Исключение — если эти риски предусмотрены в самих правилах страхования», — подчеркивают на федеральном портале. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Для поддержки мобилизованных в РФ вводят новые правила. В частности, Госдума приняла законопроект, который позволяет участникам спецоперации получить кредитные каникулы по ипотеке и потребительским займам, в том числе это касается семей военнослужащих.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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