Тюменцам, призванным на мобилизацию, аннулируют полисы ОМС

06 октября 2022 в 11:48 Размер текста - 17 +

Полисы ОМС перестанут действовать после того, как человек будет мобилизован Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России При мобилизации у тюменцев перестанут работать их полисы обязательного медицинского страхования. Информация об этом представлена на федеральном портале объясняем.рф. При этом совсем без страховок военнослужащих не оставят. «Полис ОМС мобилизованного военнослужащего прекращает действовать. С момента призыва на военную службу военнослужащий застрахован в Военно-медицинской страховой компании», — сообщается на портале объясняем.рф. Там также пояснили, что мобилизованные не смогут рассчитывать на выплату средств по страховкам жизни и здоровья, заключенных в рамках оформления кредитов, если с ними что-то произойдет во время службы. «По закону (ст. 964 ГК РФ) страховая компания освобождается от выплаты возмещения по случаям, которые наступили из-за военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий. Исключение — если эти риски предусмотрены в самих правилах страхования», — подчеркивают на федеральном портале. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Для поддержки мобилизованных в РФ вводят новые правила. В частности, Госдума приняла законопроект, который позволяет участникам спецоперации получить кредитные каникулы по ипотеке и потребительским займам, в том числе это касается семей военнослужащих.

При мобилизации у тюменцев перестанут работать их полисы обязательного медицинского страхования. Информация об этом представлена на федеральном портале объясняем.рф. При этом совсем без страховок военнослужащих не оставят. «Полис ОМС мобилизованного военнослужащего прекращает действовать. С момента призыва на военную службу военнослужащий застрахован в Военно-медицинской страховой компании», — сообщается на портале объясняем.рф. Там также пояснили, что мобилизованные не смогут рассчитывать на выплату средств по страховкам жизни и здоровья, заключенных в рамках оформления кредитов, если с ними что-то произойдет во время службы. «По закону (ст. 964 ГК РФ) страховая компания освобождается от выплаты возмещения по случаям, которые наступили из-за военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий. Исключение — если эти риски предусмотрены в самих правилах страхования», — подчеркивают на федеральном портале. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Для поддержки мобилизованных в РФ вводят новые правила. В частности, Госдума приняла законопроект, который позволяет участникам спецоперации получить кредитные каникулы по ипотеке и потребительским займам, в том числе это касается семей военнослужащих.