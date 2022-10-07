В ЯНАО прошла первая встреча с семьями мобилизованных

В Ноябрьске (ЯНАО) в рамках работы городского штаба «МЫВМЕСТЕ» прошла первая встреча с семьями мобилизованных. Об этом сообщается в telegram-канале администрации города.
«На встречу пришло порядка 40 человек. Это родные и близкие ребят. Им рассказали о том, какие меры поддержки готовы оказать округ и город, и куда необходимо обращаться, если возникают те или иные вопросы. Прямо на встрече родные мобилизованных могли озвучить свои проблемы, получить необходимую консультацию или помощь», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что мэры в ЯНАО собирают гуманитарную помощь мобилизованным. Отправка первой партии запланирована на 20 октября.
Следите за тем, как проходит частичная мобилизация на Ямале - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao