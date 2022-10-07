07 октября 2022
06 октября 2022

В ЯНАО прошла первая встреча с семьями мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка на службу мобилизованных Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Челябинск, бабушка, прощание, отправка мобилизованных
В Ноябрьске прошла встреча с семьями мобилизованных Фото:
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Мобилизация в России

В Ноябрьске (ЯНАО) в рамках работы городского штаба «МЫВМЕСТЕ» прошла первая встреча с семьями мобилизованных. Об этом сообщается в telegram-канале администрации города.

«На встречу пришло порядка 40 человек. Это родные и близкие ребят. Им рассказали о том, какие меры поддержки готовы оказать округ и город, и куда необходимо обращаться, если возникают те или иные вопросы. Прямо на встрече родные мобилизованных могли озвучить свои проблемы, получить необходимую консультацию или помощь», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что мэры в ЯНАО собирают гуманитарную помощь мобилизованным. Отправка первой партии запланирована на 20 октября.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация на Ямале - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao 

В Ноябрьске (ЯНАО) в рамках работы городского штаба «МЫВМЕСТЕ» прошла первая встреча с семьями мобилизованных. Об этом сообщается в telegram-канале администрации города. «На встречу пришло порядка 40 человек. Это родные и близкие ребят. Им рассказали о том, какие меры поддержки готовы оказать округ и город, и куда необходимо обращаться, если возникают те или иные вопросы. Прямо на встрече родные мобилизованных могли озвучить свои проблемы, получить необходимую консультацию или помощь», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что мэры в ЯНАО собирают гуманитарную помощь мобилизованным. Отправка первой партии запланирована на 20 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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