В мэрии Краснодара проходят обыски

В администрации города Краснодара проводятся обыски. Согласно предварительной информации, сотрудники правоохранительных органов прибыли к заместителю главы города Всеволоду Нетребе. В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Обыски проходят у вице-мэра Краснодара Нетребы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — цитирует информацию правоохранительных органов РИА Новости. Всеволод Нетреба занимает должность вице-мэра с августа 2024 года. До назначения на этот пост он являлся заместителем руководителя администрации Прикубанского внутригородского округа.
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