В мэрии Краснодара проходят обыски

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В мэрии Краснодара проходят обыски
В мэрии Краснодара проходят обыски Фото:

В администрации города Краснодара проводятся обыски. Согласно предварительной информации, сотрудники правоохранительных органов прибыли к заместителю главы города Всеволоду Нетребе. В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Обыски проходят у вице-мэра Краснодара Нетребы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — цитирует информацию правоохранительных органов РИА Новости.  Всеволод Нетреба занимает должность вице-мэра с августа 2024 года. До назначения на этот пост он являлся заместителем руководителя администрации Прикубанского внутригородского округа.

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В администрации города Краснодара проводятся обыски. Согласно предварительной информации, сотрудники правоохранительных органов прибыли к заместителю главы города Всеволоду Нетребе. В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Обыски проходят у вице-мэра Краснодара Нетребы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — цитирует информацию правоохранительных органов РИА Новости.  Всеволод Нетреба занимает должность вице-мэра с августа 2024 года. До назначения на этот пост он являлся заместителем руководителя администрации Прикубанского внутригородского округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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