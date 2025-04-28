Заслуженный учитель России назвал условие, при котором сокращение уроков будет работать

Российской системе образования требуется пересмотреть и адаптировать учебные программы таким образом, чтобы материал можно было освоить в рамках шести уроков, без необходимости привлекать дополнительные занятия. Об этом заявил в беседе с URA.RU заслуженный учитель РФ, историк, кандидат психологических наук Александр Снегуров, комментируя введение Минпросвещением нормы уроков для учителей.
«Необходимо решать вопросы прежде всего с программами, потому что какую-то программу невозможно изучить при шести уроках. Она рассчитана как раз на изучение с использованием дополнительных ресурсов седьмого или восьмого уроков», — рассказал Снегуров корреспонденту URA.RU. Он отметил, что необходимо также провести переработку учебников.
Заслуженный учитель РФ поддержал инициативу Минпросвещения, так как она направлена на снижение нагрузки с педагогов. Однако он отметил, что для ее успешной реализации необходимо вносить изменения в систему образования. По его словам, следует отказаться от директивного подхода к соблюдению сроков, приоритету коммерческого успеха учебных заведений, излишней бюрократии. Кроме того, Снегуров предлагает сделать ЕГЭ одним из возможных вариантов итоговой аттестации школьников, а не единственным обязательным способом.
Ранее Министерство просвещения Российской Федерации утвердило предельную нагрузку для учителей — не более шести уроков в день. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
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