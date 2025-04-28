Пермский подрядчик едва не сорвал крупный проект на Ямале

Власти Надыма (ЯНАО) взыскали убытки с пермской компании «Ар Плюс», которая в 2024 году выиграла аукцион на благоустройство прогулочной зоны вдоль улицы Зверева, но отказалась от исполнения контракта, едва не провалив крупный окружной проект.
Как следует из решения Арбитражного суда ЯНАО, Управление капитального строительства в Надыме расторгло контракт с ООО «Ар Плюс», которое в марте 2024 года выиграло аукционные торги по благоустройству прогулочной зоны вдоль улицы Зверева в Надыме. По данным ЕИС «Закупки» стоимость работ оценивалась в 3, 478 млн рублей. Из трех участников закупки заказчик отдал предпочтение пермской компании, которая снизила стоимость контракта до 2,939 млн рублей.
По данным судебных материалов от 27 апреля 2025 года, работы на объекте должны были закончиться в сентябре 2024 года, однако подрядчик к работам даже не приступал. Доказательств выполнения работ в суде не представил.
Контракт с компанией муниципалитет расторг в июне 2024 года. По решению суда, «Ар Плюс» оплатит неустойку и судебную госпошлину на общую сумму 74 тысячи рублей.
Основные торги по благоустройству пешеходной улицы в Надыме стоимостью 51 млн проходили также в марте 2024 года. «Ар Плюс» победила в аукционе. Но отказалась от заключения контракта, так как не согласилась с его условиями. Победителем торгов признали ООО «Стройальянс».
Благоустройство прогулочной зоны на улице Зверева велось в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Он обсуждался на расширенном совещании губернатора Ямала Дмитрия Артюхова с участием главы Надымского района Дмитрия Жаромских. В декабре 2014 года готовая пешеходная зона на улице Зверева стала победителем в номинации градостроительной политики окружного этапа всероссийского конкурса лучших муниципальных практик.
ООО «Ар Плюс» — компания из Перми. Внесена в реестр недобросовестных поставщиков.
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