На нефтебазе в Подольске произошел взрыв, есть прострадавшие

На территории нефтебазы, расположенной на улице Плещеевская в Подольске, произошел взрыв пустого бензовоза. Инцидент случился во время проведения сварочных работ. По имеющейся информации, в результате происшествия пострадали два человека, один из которых находится в тяжелом состоянии, пишут в telegram-каналах.
«Пострадавшие госпитализированы в Подольскую областную клиническую больницу», — пишет telegram-канал «Осторожно, Москва». Взрывной волной было повреждено здание, находящееся на территории базы. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которым удалось предотвратить возгорание. По данным ведомства, хлопок произошел внутри металлического ангара. Подробности выясняются.
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