В России может появиться праздник в честь победы в СВО

В России могут учредить специальный праздничный день, посвященный победе страны в спецоперации. Об этом сообщил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, отметив, что нужно бережно относиться к людям, которые принимают участие в боях.
«Недалек тот день, что мы будем отмечать праздник, который будет посвящен нынешним событиям. И это будет для нашей страны очень важно», — заявил Медведев в ходе федерального просветительского марафона «Знания. Первые». Трансляция идет на официальном
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