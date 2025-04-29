В России может появиться праздник в честь победы в СВО

29 апреля 2025 в 14:45 Размер текста - 17 +

Медведев заявил, что власти РФ могут учредить праздник в честь победы в СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В России проходит просветительский марафон «Знание. Первые» В России могут учредить специальный праздничный день, посвященный победе страны в спецоперации. Об этом сообщил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, отметив, что нужно бережно относиться к людям, которые принимают участие в боях. «Недалек тот день, что мы будем отмечать праздник, который будет посвящен нынешним событиям. И это будет для нашей страны очень важно», — заявил Медведев в ходе федерального просветительского марафона «Знания. Первые». Трансляция идет на официальном сайте мероприятия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России могут учредить специальный праздничный день, посвященный победе страны в спецоперации. Об этом сообщил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, отметив, что нужно бережно относиться к людям, которые принимают участие в боях. «Недалек тот день, что мы будем отмечать праздник, который будет посвящен нынешним событиям. И это будет для нашей страны очень важно», — заявил Медведев в ходе федерального просветительского марафона «Знания. Первые». Трансляция идет на официальном сайте мероприятия.