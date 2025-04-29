В России может появиться праздник в честь победы в СВО

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий, топ
Медведев заявил, что власти РФ могут учредить праздник в честь победы в СВО Фото:
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В России проходит просветительский марафон «Знание. Первые»

В России могут учредить специальный праздничный день, посвященный победе страны в спецоперации. Об этом сообщил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, отметив, что нужно бережно относиться к людям, которые принимают участие в боях.

«Недалек тот день, что мы будем отмечать праздник, который будет посвящен нынешним событиям. И это будет для нашей страны очень важно», — заявил Медведев в ходе федерального просветительского марафона «Знания. Первые». Трансляция идет на официальном сайте мероприятия.

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В России могут учредить специальный праздничный день, посвященный победе страны в спецоперации. Об этом сообщил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, отметив, что нужно бережно относиться к людям, которые принимают участие в боях. «Недалек тот день, что мы будем отмечать праздник, который будет посвящен нынешним событиям. И это будет для нашей страны очень важно», — заявил Медведев в ходе федерального просветительского марафона «Знания. Первые». Трансляция идет на официальном сайте мероприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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