В Орловской области сбили дрон ВСУ. Это произошло над территорией музея «Спасское-Лутовиново» — ранее усадьба матери писателя Ивана Тургенева. Здание не получило повреждений, вспыхнувший пожар оперативно потушили. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«Один из вражеских БПЛА вчера вечером был сбит над территорией музея-заповедника „Спасское-Лутовиново“»», — говорится в сообщении Клычкова. Он отметил, что обломки дрона упали на территорию между оградой Тургеневского дуба и домом-музеем И. С. Тургенева.
Пожар после атаки был ликвидирован. Наследие писателя не пострадало, после обследования местности музей будет работать в штатном режиме.
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