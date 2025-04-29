Медведев потребовал денацификации всей Европы

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Медведев заявил о русофобских настроениях в Европе
Медведев заявил о русофобских настроениях в Европе Фото:
новость из сюжета
В России проходит просветительский марафон «Знание. Первые»

Всей Европе нужна настоящая денацификация. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Нужна настоящая денацификация. Нацизм нужно искоренять не только на Украине, но и во всей Европе», — сказал Медведев. Он подчеркнул, что те, кто не желает бороться с идеологией нацизма, должен «маркироваться как пособник нацизма».

Медведев выступил с докладом на марафоне «Знание. Первые». Трансляция ведется на сайте марафона.

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Всей Европе нужна настоящая денацификация. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Нужна настоящая денацификация. Нацизм нужно искоренять не только на Украине, но и во всей Европе», — сказал Медведев . Он подчеркнул, что те, кто не желает бороться с идеологией нацизма, должен «маркироваться как пособник нацизма». Медведев выступил с докладом на марафоне «Знание. Первые». Трансляция ведется на сайте марафона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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