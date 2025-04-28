На территории Ямала запретят торговлю алкоголем

За нарушение требования властей предусмотрена административная ответственность
Розничная продажа алкогольной продукции в ЯНАО будет запрещена первого мая — в Праздник весны и труда. Окружные власти уже предупредили предпринимателей об ответственности.
Как следует из информационного сообщения окружного департамента экономики, 1 мая 2025 года на территории Ямала вводится запрет на розничную продажу алкогольной продукции. За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность.
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