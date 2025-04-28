28 апреля 2025

На территории Ямала запретят торговлю алкоголем

В ЯНАО запретят продавать алкоголь на Праздник весны и труда
© Служба новостей «URA.RU»
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За нарушение требования властей предусмотрена административная ответственность
За нарушение требования властей предусмотрена административная ответственность Фото:

Розничная продажа алкогольной продукции в ЯНАО будет запрещена первого мая — в Праздник весны и труда. Окружные власти уже предупредили предпринимателей об ответственности.

Как следует из информационного сообщения окружного департамента экономики, 1 мая 2025 года на территории Ямала вводится запрет на розничную продажу алкогольной продукции. За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность.

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Розничная продажа алкогольной продукции в ЯНАО будет запрещена первого мая — в Праздник весны и труда. Окружные власти уже предупредили предпринимателей об ответственности. Как следует из информационного сообщения окружного департамента экономики, 1 мая 2025 года на территории Ямала вводится запрет на розничную продажу алкогольной продукции. За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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