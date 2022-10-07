07 октября 2022
06 октября 2022

Родители мобилизованного из ЯНАО хотят поехать в зону СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка на службу мобилизованных Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Челябинск, проводы солдат, военные сборы, прощание, мобилизация, мобилизованные, пункт сбора
Родители мобилизованного из Ноябрьска хотят отправится волонтерами в зону СВО (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Родители мобилизованного из Ноябрьска (ЯНАО) приняли решение поехать в зону проведения специальной военной операции в качестве волонтеров. Об этом сообщается в официальной группе администрации Ноябрьска в социальной сети «ВКонтакте».

«В Ноябрьске родители, у которых мобилизовали сына, хотят поехать волонтерами в зону СВО. С просьбой помочь оформить это желание юридически, обратился отец мобилизованного», — сообщает пресс-служба администрации города.

Свое решение отец мобилизованного ноябрянина Акмал Турахонов озвучил на встрече городского штаба «МЫВМЕСТЕ». Он сообщил, что это их с женой совместное решение.

Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске прошла встреча городского штаба «МЫВМЕСТЕ» с родными мобилизованных. На встречу пришло около 40 человек.

Частичную мобилизацию объявил Президент России Владимир Путин 21 сентября. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и опыт участия в боевых действиях. Мобилизованные примут участие в специальной военной операции, по защите жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ и нацбатов.

Отец мобилизованного из Ноябрьска Акмал Турахонов
Фото:

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация на Ямале - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao 

Родители мобилизованного из Ноябрьска (ЯНАО) приняли решение поехать в зону проведения специальной военной операции в качестве волонтеров. Об этом сообщается в официальной группе администрации Ноябрьска в социальной сети «ВКонтакте». «В Ноябрьске родители, у которых мобилизовали сына, хотят поехать волонтерами в зону СВО. С просьбой помочь оформить это желание юридически, обратился отец мобилизованного», — сообщает пресс-служба администрации города. Свое решение отец мобилизованного ноябрянина Акмал Турахонов озвучил на встрече городского штаба «МЫВМЕСТЕ». Он сообщил, что это их с женой совместное решение. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске прошла встреча городского штаба «МЫВМЕСТЕ» с родными мобилизованных. На встречу пришло около 40 человек. Частичную мобилизацию объявил Президент России Владимир Путин 21 сентября. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и опыт участия в боевых действиях. Мобилизованные примут участие в специальной военной операции, по защите жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ и нацбатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...