Родители мобилизованного из Ноябрьска (ЯНАО) приняли решение поехать в зону проведения специальной военной операции в качестве волонтеров. Об этом сообщается в официальной группе администрации Ноябрьска в социальной сети «ВКонтакте».
«В Ноябрьске родители, у которых мобилизовали сына, хотят поехать волонтерами в зону СВО. С просьбой помочь оформить это желание юридически, обратился отец мобилизованного», — сообщает пресс-служба администрации города.
Свое решение отец мобилизованного ноябрянина Акмал Турахонов озвучил на встрече городского штаба «МЫВМЕСТЕ». Он сообщил, что это их с женой совместное решение.
Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске прошла встреча городского штаба «МЫВМЕСТЕ» с родными мобилизованных. На встречу пришло около 40 человек.
Частичную мобилизацию объявил Президент России Владимир Путин 21 сентября. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и опыт участия в боевых действиях. Мобилизованные примут участие в специальной военной операции, по защите жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ и нацбатов.
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