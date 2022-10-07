Родители мобилизованного из ЯНАО хотят поехать в зону СВО. Фото

08 октября 2022 в 21:59 Размер текста - 17 +

Родители мобилизованного из Ноябрьска хотят отправится волонтерами в зону СВО (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Родители мобилизованного из Ноябрьска (ЯНАО) приняли решение поехать в зону проведения специальной военной операции в качестве волонтеров. Об этом сообщается в официальной группе администрации Ноябрьска в социальной сети «ВКонтакте». «В Ноябрьске родители, у которых мобилизовали сына, хотят поехать волонтерами в зону СВО. С просьбой помочь оформить это желание юридически, обратился отец мобилизованного», — сообщает пресс-служба администрации города. Свое решение отец мобилизованного ноябрянина Акмал Турахонов озвучил на встрече городского штаба «МЫВМЕСТЕ». Он сообщил, что это их с женой совместное решение. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске прошла встреча городского штаба «МЫВМЕСТЕ» с родными мобилизованных. На встречу пришло около 40 человек. Частичную мобилизацию объявил Президент России Владимир Путин 21 сентября. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и опыт участия в боевых действиях. Мобилизованные примут участие в специальной военной операции, по защите жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ и нацбатов. Отец мобилизованного из Ноябрьска Акмал Турахонов Фото: Администрация Ноябрьска, Вк

Родители мобилизованного из Ноябрьска (ЯНАО) приняли решение поехать в зону проведения специальной военной операции в качестве волонтеров. Об этом сообщается в официальной группе администрации Ноябрьска в социальной сети «ВКонтакте». «В Ноябрьске родители, у которых мобилизовали сына, хотят поехать волонтерами в зону СВО. С просьбой помочь оформить это желание юридически, обратился отец мобилизованного», — сообщает пресс-служба администрации города. Свое решение отец мобилизованного ноябрянина Акмал Турахонов озвучил на встрече городского штаба «МЫВМЕСТЕ». Он сообщил, что это их с женой совместное решение. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске прошла встреча городского штаба «МЫВМЕСТЕ» с родными мобилизованных. На встречу пришло около 40 человек. Частичную мобилизацию объявил Президент России Владимир Путин 21 сентября. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и опыт участия в боевых действиях. Мобилизованные примут участие в специальной военной операции, по защите жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ и нацбатов.