Путин пригласил Лукашенко на торжества 9 мая

Президент Российской Федерации Владимир Путин надеется на присутствие главы Белоруссии Александра Лукашенко в Москве на праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы 9 мая. Он пригласил Лукашенко посетить Парад Победы в Москве. Президент Республики это приглашение принял.
«Благодарю еще раз за все эти светлые дни, что вы пригласили на парад. Мы не могли не приехать. Вы знаете, что мы едем сначала на Красную площадь, потом проводим парад у себя в Беларуси. Ничего, что мы в основном два государства, два президента привержены этому. Нам не тесно, нам не скучно. Мы делаем свое дело. Пожалуйста, кто хочет, пусть присоединяется», — ответил Александр Лукашенко во время форума «Великое наследие — общее будущее». Встреча проходила в Волгограде.
Президент Беларуси 9 мая посетит парад, посвященный 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в Москве. Во второй половине дня в Минске также запланировано проведение парада в честь этой знаменательной даты.
Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев подтвердил, что главы всех стран СНГ, кроме Украины и Молдавии, примут участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Ранее сообщалось, что на празднование 80-летия Победы в Москву не приедут лидеры США и Германии, несмотря на приглашения, а также что Россия не приглашала представителей недружественных стран
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