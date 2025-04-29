Россия планирует запустить к Луне шесть космических аппаратов

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Баканов заявил, что Россия и Китай будут вместе создавать Международную лунную станцию
Баканов заявил, что Россия и Китай будут вместе создавать Международную лунную станцию Фото:

Россия намерена осуществить запуск шести автоматических аппаратов для орбитальных и посадочных исследований Луны. Кроме того, вместе с КНР страна будет реализовывать проект Международной лунной станции. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

«Россия планирует запустить ряд космических аппаратов для дистанционных и контактных исследований Луны. Это орбитальные аппараты „Луна-26“ и „Луна-29“, а также посадочные аппараты в различные области на поверхности Луны: „Луна-27“ №1 и №2, „Луна-28“, „Луна-30“», — заявил Баканов во время встречи глав космических агентств стран БРИКС. Его слова передает РИА Новости. 

По словам главы «Роскосмоса», РФ и Китай совместно будут создавать Международную лунную станцию, к проекту уже присоединились 13 зарубежных партнеров. В рамках инициативы планируется размещение на Луне электростанции.

Дмитрий Баканов отметил, что Луна должна стать вторым опорным пунктом человечества в освоении космоса. Он подчеркнул, что освоение этой планеты — одна из наиболее масштабных задач, стоящих перед человечеством со времен первого полета космонавта Юрия Гагарина. Реализация этой программы требует значительных кадровых, финансовых и управленческих ресурсов. Гендиректор «Роскосмоса» призвал государства БРИКС консолидировать усилия для эффективного продвижения к практическому освоению естественного спутника Земли.

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Россия намерена осуществить запуск шести автоматических аппаратов для орбитальных и посадочных исследований Луны. Кроме того, вместе с КНР страна будет реализовывать проект Международной лунной станции. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. «Россия планирует запустить ряд космических аппаратов для дистанционных и контактных исследований Луны. Это орбитальные аппараты „Луна-26“ и „Луна-29“, а также посадочные аппараты в различные области на поверхности Луны: „Луна-27“ №1 и №2, „Луна-28“, „Луна-30“», — заявил Баканов во время встречи глав космических агентств стран БРИКС. Его слова передает РИА Новости.  По словам главы «Роскосмоса», РФ и Китай совместно будут создавать Международную лунную станцию, к проекту уже присоединились 13 зарубежных партнеров. В рамках инициативы планируется размещение на Луне электростанции. Дмитрий Баканов отметил, что Луна должна стать вторым опорным пунктом человечества в освоении космоса. Он подчеркнул, что освоение этой планеты — одна из наиболее масштабных задач, стоящих перед человечеством со времен первого полета космонавта Юрия Гагарина. Реализация этой программы требует значительных кадровых, финансовых и управленческих ресурсов. Гендиректор «Роскосмоса» призвал государства БРИКС консолидировать усилия для эффективного продвижения к практическому освоению естественного спутника Земли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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