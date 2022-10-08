08 октября 2022
07 октября 2022

Мэр из ЯНАО поздравил победителя международного конкурса. Фото

Глава Надымского района поздравил победителя экологического конкурса «Заповедники»
© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Дня города. Салехард. 10 сентября 2017 г, жаромских дмитрий
Дмитрий Жаромских поздравил победителя международного конкурса Фото:

Глава Надымского района (ЯНАО) Дмитрий Жаромских поздравил победителя международного экологического конкурса «Заповедники». Им стала Татьяна Гуленок, занимающая должность главного библиотекаря Надыма по экологическому направлению. Пост с поздравлением мэр разместил в своем личном telegram-канале.

«Татьяна стала победителем Международного конкурса по экологии „Заповедники“. Проект носит просветительский характер и полезен как взрослым, так и детям. Искренне поздравляю Татьяну с победой — она заслуженная. Желаю крепкого здоровья, новых профессиональных высот, мира и добра», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что спортсменка из ЯНАО вошла в пятерку лучших на мировом чемпионате. Татьяна Истомина приняла участие в соревновании по снукеру.

Татьяна Гуленок получила высшую награду Международного конкурса «Заповедники»

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Глава Надымского района (ЯНАО) Дмитрий Жаромских поздравил победителя международного экологического конкурса «Заповедники». Им стала Татьяна Гуленок, занимающая должность главного библиотекаря Надыма по экологическому направлению. Пост с поздравлением мэр разместил в своем личном telegram-канале. «Татьяна стала победителем Международного конкурса по экологии „Заповедники“. Проект носит просветительский характер и полезен как взрослым, так и детям. Искренне поздравляю Татьяну с победой — она заслуженная. Желаю крепкого здоровья, новых профессиональных высот, мира и добра», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что спортсменка из ЯНАО вошла в пятерку лучших на мировом чемпионате. Татьяна Истомина приняла участие в соревновании по снукеру.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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