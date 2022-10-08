Глава Надымского района (ЯНАО) Дмитрий Жаромских поздравил победителя международного экологического конкурса «Заповедники». Им стала Татьяна Гуленок, занимающая должность главного библиотекаря Надыма по экологическому направлению. Пост с поздравлением мэр разместил в своем личном telegram-канале.
«Татьяна стала победителем Международного конкурса по экологии „Заповедники“. Проект носит просветительский характер и полезен как взрослым, так и детям. Искренне поздравляю Татьяну с победой — она заслуженная. Желаю крепкого здоровья, новых профессиональных высот, мира и добра», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что спортсменка из ЯНАО вошла в пятерку лучших на мировом чемпионате. Татьяна Истомина приняла участие в соревновании по снукеру.
Татьяна Гуленок получила высшую награду Международного конкурса «Заповедники»
Глава Надымского района (ЯНАО) Дмитрий Жаромских поздравил победителя международного экологического конкурса «Заповедники». Им стала Татьяна Гуленок, занимающая должность главного библиотекаря Надыма по экологическому направлению. Пост с поздравлением мэр разместил в своем личном telegram-канале. «Татьяна стала победителем Международного конкурса по экологии „Заповедники“. Проект носит просветительский характер и полезен как взрослым, так и детям. Искренне поздравляю Татьяну с победой — она заслуженная. Желаю крепкого здоровья, новых профессиональных высот, мира и добра», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что спортсменка из ЯНАО вошла в пятерку лучших на мировом чемпионате. Татьяна Истомина приняла участие в соревновании по снукеру.