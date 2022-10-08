Глава Надымского района поздравил победителя экологического конкурса «Заповедники»

Дмитрий Жаромских поздравил победителя международного конкурса Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Глава Надымского района (ЯНАО) Дмитрий Жаромских поздравил победителя международного экологического конкурса «Заповедники». Им стала Татьяна Гуленок, занимающая должность главного библиотекаря Надыма по экологическому направлению. Пост с поздравлением мэр разместил в своем личном telegram-канале.

«Татьяна стала победителем Международного конкурса по экологии „Заповедники“. Проект носит просветительский характер и полезен как взрослым, так и детям. Искренне поздравляю Татьяну с победой — она заслуженная. Желаю крепкого здоровья, новых профессиональных высот, мира и добра», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что спортсменка из ЯНАО вошла в пятерку лучших на мировом чемпионате. Татьяна Истомина приняла участие в соревновании по снукеру.