Спортсменка из ЯНАО вошла в пятерку лучших на чемпионате мира

08 октября 2022 в 18:40 Размер текста - 17 +

Наталья Истомина из ЯНАО вошла в пятерку лучших спортсменов мира по снукеру Фото: Илья Московец © URA.RU Татьяна Истомина из Нового Уренгоя (ЯНАО) вошла в пятерку лучших спортсменов на чемпионате мира по снукеру. Пост с поздравлениями опубликовал на своем telegram-канале глава города Андрей Воронов. «Наша Татьяна Истомина вошла в пятерку лучших на чемпионате мира по снукеру. Он прошел в Малайзии (Куала Лумпур). Поздравляем Татьяну с высокими результатами! Так держать!», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что шахматистка из ЯНАО приняла участие в Гран-при ФИДЕ. Александра Горячкина делила первое место с представительницей Китая Чжу Цзинэр после 4го тура первого этапа соревнования.

Татьяна Истомина из Нового Уренгоя (ЯНАО) вошла в пятерку лучших спортсменов на чемпионате мира по снукеру. Пост с поздравлениями опубликовал на своем telegram-канале глава города Андрей Воронов. «Наша Татьяна Истомина вошла в пятерку лучших на чемпионате мира по снукеру. Он прошел в Малайзии (Куала Лумпур). Поздравляем Татьяну с высокими результатами! Так держать!», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что шахматистка из ЯНАО приняла участие в Гран-при ФИДЕ. Александра Горячкина делила первое место с представительницей Китая Чжу Цзинэр после 4го тура первого этапа соревнования.