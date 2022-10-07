07 октября 2022
06 октября 2022

Спортсменка из ЯНАО вошла в пятерку лучших на чемпионате мира

© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир по снукеру. Магнитогорск, бильярд, снукер
Наталья Истомина из ЯНАО вошла в пятерку лучших спортсменов мира по снукеру Фото:

Татьяна Истомина из Нового Уренгоя (ЯНАО) вошла в пятерку лучших спортсменов на чемпионате мира по снукеру. Пост с поздравлениями опубликовал на своем telegram-канале глава города Андрей Воронов.

«Наша Татьяна Истомина вошла в пятерку лучших на чемпионате мира по снукеру. Он прошел в Малайзии (Куала Лумпур). Поздравляем Татьяну с высокими результатами! Так держать!», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что шахматистка из ЯНАО приняла участие в Гран-при ФИДЕ. Александра Горячкина делила первое место с представительницей Китая Чжу Цзинэр после 4го тура первого этапа соревнования.

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Татьяна Истомина из Нового Уренгоя (ЯНАО) вошла в пятерку лучших спортсменов на чемпионате мира по снукеру. Пост с поздравлениями опубликовал на своем telegram-канале глава города Андрей Воронов. «Наша Татьяна Истомина вошла в пятерку лучших на чемпионате мира по снукеру. Он прошел в Малайзии (Куала Лумпур). Поздравляем Татьяну с высокими результатами! Так держать!», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что шахматистка из ЯНАО приняла участие в Гран-при ФИДЕ. Александра Горячкина делила первое место с представительницей Китая Чжу Цзинэр после 4го тура первого этапа соревнования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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